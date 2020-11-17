Гороскоп советует Овнам уделить больше времени родным, Тельцам не стоит пасовать перед неудачами.

Гороскоп на среду, 18 ноября 2020 года, советует Овнам уделить больше времени родным, Тельцам не стоит пасовать перед неудачами.

Об этом пишет slovofraza.

Овен

Завтра Овнам нужно больше времени уделять своим родным. Сейчас именно тот момент, когда вы им необходимы.

Телец

Помните, что вас практически невозможно сломить. Не пасуйте перед неудачами.

Близнецы

Сделайте не то, что нужно, а то, что хочется. Учитесь прислушиваться к своим желаниями.

Рак

Завтрашний день может принести потери – не катастрофичные, но ощутимые. Не волнуйтесь зря, лучше подумайте, чем можно компенсировать ущерб.

Лев

Завтра вы будете невероятно активны, у вас появится множество идей относительно источников дополнительного заработка. Реально оцените свои возможности и выберите тот вариант, который максимально комфортен для вас.

Дева

Завтра вас ждет неприятный разговор с кем-то из коллег. Постарайтесь сделать все возможное для сохранения дружественных отношений.

Весы

Хороший день для заведения новых знакомств. Встреча с необычным человеком в необычном месте будет ожидать вас завтра во второй половине дня.

Скорпион

Завтра вас личная жизнь будет довольно сильно отвлекать от рабочей жизни, поэтому вы будете работать совсем не так хорошо, как хотелось бы вашему начальству. Впрочем, если вы грамотно сумеете скрыть состояние вашей души, все может пройти лучшим образом.

Стрелец

Завтра вам, несмотря ни на что, следует контролировать себя и не позволять другим вызвать у вас гнев или другие сильные негативные эмоции. Скорее всего, кто-то хочет выставить вас в невыгодном свете, поэтому не поддавайтесь на провокации, как бы вам не хотелось на них поддаться.

Козерог

Завтра вам стоит заняться работой и оставить в стороне личные переживания.

Водолей

Этот день принесет вам много хороших новостей. Ваши друзья предложат участие в интересном проекте. Во второй половине дня старайся уделить внимание решению бытовых вопросов.

Рыбы

Завтра займитесь своим здоровьем. Постарайтесь отдохнуть и не перенапрягайтесь.

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Автор: УНИАН