Гороскоп на 18 мая: кому астрологи прогнозируют завтра успех, а кому – не повезет

Любые планы, по словам астрологов, могут пойти кувырком по вине непредвиденных обстоятельств.

В понедельник, 18 мая, звезды гороскопа советуют быть готовым к любым неожиданностям – уж слишком порывистый и непредсказуемый фон у этого дня. Впрочем, это не так уж и плохо: главное, помните, что любые ваши планы могут пойти кувырком по вине непредвиденных обстоятельств. С другой стороны, скучать точно не придется. Главное – стараться удержаться от конфликтов (к чему день будет активно склонять) и быть готовым к неожиданностям и переменам настроения (и у себя, и у окружающих).

Возможны сюрпризы и новые знакомства, в том числе романтические, пишет 1001goroskop.

Овен

В течение дня планы Овна способны резко измениться. Ситуация потребует от него приспосабливаться к меняющимся обстоятельствам и соображать на ходу. Если Овну это удастся, он любые перемены сумеет обернуть к своей пользе! Главное – не впасть в ступор от неожиданности, когда запланированные, почти решенные дела вдруг начнут давать сбой.

Телец

Весь день Телец способен ощущать себя сонной мухой. День склоняет его к апатии и нежеланию заниматься даже самой простой работой. Впрочем, Тельцу стоит принять ситуацию, как есть: его организму и мозгу требуется передышка, и противиться этому не стоит. Сделав себе небольшую поблажку, Телец с лихвой компенсирует это трудовым энтузиазмом в последующие дни.

Близнецы

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Завтра – день, когда в любых делах Близнецы могут рискнуть, если назрела такая необходимость. Правда, звезды гороскопа предупреждают Близнецов, что риск должен быть продуманным и осмысленным. Удача будет благосклонна к тем, кто не станет слишком ей злоупотреблять и способен подстраховаться. Одним словом, на Фортуну надейся, а сам не плошай!

Рак

День наделяет Рака огромным потенциалом! Благодаря своей энергии, коммуникабельности и пробивным способностям, он имеет все шансы добиться успеха практически в любой сфере. Главное – не суетиться и не пытаться взяться за все дела сразу, хотя ситуация будет его к этому склонять. Секрет успеха Рака прост: он кроется в его умении выбрать из десятков дел самое перспективное и, не обращая внимания на остальные, довести его до конца.

Лев

Склонные к риску и здоровым авантюрам Львы могут торжествовать – это их день! Безусловно, любой рискованный шаг должен быть просчитан. Впрочем, звезды гороскопа предлагают рискнуть тем Львам, которые уже решились на это, и начать действовать для них – лишь вопрос времени. Для остальных же день просто будет отличаться некоторой непредсказуемостью.

Дева

В делах Девы наступает переломный момент! Совсем скоро для нее откроются новые горизонты и новые дороги. Однако перемены в ее жизни произойдут, только если Дева сама стремится к ним и готова рискнуть. В этом случае ей можно подумать о таких глобальных шагах, как новая работа или смена места жительства. Не бойтесь экспериментировать, ведь время идет, а жизнь не стоит на месте!

Весы

Весам может неожиданно представиться счастливая возможность, которую они ждали уже давно! Благодаря ей они способны осуществить какие-то свои планы. Однако звезды гороскопа предупреждают Весы, что счастливый шанс не будет привлекать к себе их внимание и бить во все колокола. Весы должны внимательно прислушиваться к тому, что происходит вокруг, иначе они пройдут мимо своей удачи, так ничего и не заметив.

Скорпион

Вполне вероятно, что в течение дня Скорпиону придется заниматься совсем не свойственными ему делами. Так или иначе, Скорпиону в какой-то момент придется решать вопросы, находящиеся вне его компетенции, и импровизировать на ходу. Это происшествие внесет разнообразие в жизнь Скорпиона и может даже показаться ему забавным.

Стрелец

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Благоприятный день для того, чтобы Стрелец посвятил его мыслям о карьере или даже начал совершать в этом направлении конкретные шаги. Если у него есть план продвижения вперед, есть смысл взяться за него прямо завтра! Если же плана нет, Стрельцу стоит подумать о нем позже. В рабочих же стенах ему надо держать руку на пульсе событий – может представиться неожиданный шанс показать окружающим, на что он способен.

Козерог

В делах Козерогу может потребоваться сделать шаг назад для того, чтобы продвинуться дальше. Пусть даже со стороны его действия будут похожи на отступление – иногда лучше временно отступить, чем годами стучаться в закрытую дверь. Завтрашняя сдача позиций не будет иметь ничего общего с бегством, скорее – с временной передышкой в войне, исход которой не ясен. У Козерога будет еще много возможностей пойти в контратаку и вырваться вперед!

Водолей

Водолея ждет информационный коллапс: он имеет шанс столкнуться с противоречивой информацией по какому-то вопросу. Возможно, перед ним будет поставлено сразу несколько противоречащих задач или же вводные по этим задачам будут запутанными. В любом случае, Водолею придется самому разбираться на ходу, что надо делать. Если ему это удастся, он заработает в глазах окружающих дополнительные очки.

Рыбы

Рыбам может поступить весьма заманчивое предложение, однако им не стоит сразу же на него соглашаться! Звезды гороскопа говорят, что не исключен подвох: Рыб могут соблазнять заведомо невыполнимыми условиями, описывая райские кущи там, где на деле растет лишь чертополох. Другими словами, завтра им стоит быть недоверчивее и внимательнее, чем обычно, в полном соответствии с пословицей: «Не все то золото, что блестит».