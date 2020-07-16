Гороскоп на 17 июля: что завтра ждет Овнов, Дев, Рыб и другие знаки Зодиака

Этот день благоприятен для продумывания новых идей на работе и учебе.

Гороскоп на пятницу, 17 июля 2020 года, рекомендует Скорпионам быть внимательными на дороге, Близнецам навести порядок в делах, а Овнам советуют не бояться обращаться за помощью к профессионалам.

Этот день благоприятен для продумывания новых идей на работе и учебе, пишет slovofraza.

Овен

Проблемы на работе попробуйте решить с привлечением других профессионалов. Они могут дать ценные советы. Также не бойтесь обращаться за помощью к своим коллегам или руководству.

Телец

Читайте такжеВ июле у четырех знаков Зодиака наступит переломный момент в жизни - астрологиПятницу не стоит встревать в чужие ссоры и приобщаться к распространению сплетен. Звезды будут благоприятствовать тем, кто с воодушевлением возьмется за труд – как умственный, так и физический. Не слишком удачный день для смены имиджа или построения грандиозных планов.

Близнецы

Вскоре вас может ожидать ситуация, которая потребует много сил. Используйте время, которое сейчас есть для наведения порядка в делах, доме или на работе. Монотонная и скрупулезная работа завтра вам хорошо будет удаваться – воспользуйтесь этим шансом.

Рак

В этот день можно смело заниматься вопросами здоровья. Желательно найти время на спорт. Хорошо будут удаваться как мелочные дела, так и большие проекты. Если вдохновения нет – стоит начать работать и оно обязательно придет.

Лев

На работе контролируйте свои эмоции. Есть риск принять неправильное решение именно из-за чрезмерной эмоциональности. Даже если чувствуете злость или чрезмерную радость – попробуйте сначала успокоиться, а уже потом принимать любое решение.

Дева

Не бойтесь просить о помощи у единомышленников – самостоятельно вы не сможете следить за всеми делами, чем только повышаете риск провала.

Весы

Старайтесь не торопить события и решать проблемы только по мере их поступления. Не принимайте серьезных изменений в работе самостоятельно, а старайтесь советоваться с коллегами, если не имеете уверенности в своих решениях.

В пятницу нужно быть внимательным во время любых переездов. Особенно, если вы владелец авто. По возможности, передвигайтесь в этот день только пешком, а дальние поездки лучше перенести на другой день.

Стрелец

Пятницу можете экспериментировать со стилем и прической. В этот день вы точно не прогадаете с выбором и не будете беспокоиться о внешнем виде.

Козерог

Этот день посвятите дому – доделайте ремонт, сделайте генеральную уборку или поработайте над перестановкой. Все ваши начинания увенчаются успехом и вы будете особенно довольны результатом.

Водолей

Этот день особенно благоприятен для того, чтобы подвести итоги дела и расставить приоритеты. Также стоит составить план на ближайшее будущее и подробно расписать все шаги.

Рыбы

Этот день будет иметь для вас очень благоприятные результаты в финансовой сфере. Не исключено, что вас ожидает дополнительный заработок или существенная прибавка к вашей нынешней зарплате.

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