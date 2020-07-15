Гороскоп на 16 июля: что приготовили звезды разным знакам Зодиака

В четверг семейные представители знаков могут ожидать приятное известие.

Гороскоп на четверг, 16 июля 2020 года, советует Девам завершить все дела, Козерогам прогнозируют удачный день для начала дел, а Рыбам стоит уделить больше времени детям.

В четверг семейные представители знаков могут ожидать приятное известие. Проблем с финансами возникать не будет, пишет slovofraza.

Овен

День будет удачным для Овнов, которые занимаются творчеством. Возможен мощный прилив вдохновения, который позволит доделать работу, которую вы откладывали в ящик не один день.

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День благоприятный для встреч и разговоров с иностранцами. Вероятно, вам удастся завести интересное новое знакомство и подружиться с человеком из-за рубежа в интернете.

Близнецы

Возможно получение радостной вести, которая обрадует и вас, и ваших родных. Хорошее окончание будет у романтического вечера, проведенного со свечами и под хорошую музыку.

Рак

Ракам стоит отдаться целиком и полностью чувству, которое их увлечет. Смело погружайтесь в работу с головой – результат придет непременно. То же самое касается и амурных дел и творчества.

Лев

16 июля будут удачными поездки. Тем, кто запланировал выезд в другой город – будет сопутствовать успех. Львы, которые останутся в этот вечер дома, могут принимать внезапных гостей, которые к ним наведаются.

Дева

Сейчас вы максимально настроены на результат – воспользуйтесь этим и доведите незаконченные дела до конца. Однако перед тем, как начинать что-либо завтра – хорошо спланируйте свои действия, продумайте детали.

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Рискованные сделки имеют шансы накликать беду в виде юридических проблем и потери средств. Высока вероятность встретить важного человека, который в дальнейшем внесет существенные коррективы в вашу жизнь.

Скорпион

Наболевшими проблемами и сногсшибательными идеями делитесь только с близкими. Время не лучшее для того, чтобы рассказывать о себе всем знакомым.

Стрелец

Несмотря на то, что вам завтра хорошо будут удаваться дела на решение финансовых вопросов, не бойтесь посвятить этот день отдыху. Возможно налаживание полезных знакомств, которые в дальнейшем помогут вам сменить место работы на более выгодное.

Козерог

Удачное время для начала нового дела и налаживания связей. Общение с людьми будет протекать непринужденно и легко, поэтому новые знакомства могут принести приятные бонусы.

Водолей

В этот день стоит внимательно следить за собой и помнить, что основа успеха – это самодисциплина. Вам будет легко выделить то, что поможет достичь желаемых целей. Среди публики вам будет удаваться проявлять шарм и иметь умный вид.

Рыбы

Желательно посетить родных и близких. Тем, у кого есть дети, стоит уделить своим малышам завтра больше времени. Прогулки на природе также лишними не будут. Под вечер сделайте небольшой перерыв и просто отдохните.

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