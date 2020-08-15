Гороскоп на воскресенье, 16 августа: что ждет завтра Овнов, Дев, Скорпионов и другие знаки Зодиака

Овнам завтра пора вспомнить о ценности мира в семье и уюта в доме, а Раки будут склонны действовать мягко, пуская в ход свое обаяние и мирные таланты.

Завтра каждый станет мягким, ленивым котиком, который постоянно хочет на ручки и пожрать. Встреча Луны и Венеры в Раке еще и сделает нас до крайности сентиментальными, поэтому слезы водопадом могут брызнуть не только в ответ на язвительную шутку, но и на пролетающую мимо собственную мысль.

Овен

Овнам завтра пора вспомнить о ценности мира в семье и уюта в доме. Мягкость, деликатность и дипломатичность, в которых нуждаются близкие, дадутся вам нелегко из-за внешних сложностей и вашего темперамента. Важно учесть общий контекст момента (состояние жилья, атмосферу в родном гнезде, в браке).

Телец

Тельцы завтра будут неравнодушны к комфорту, искусству, музыке, красотам природы. Многие Тельцы дружелюбны к семье, землякам, знакомым лицам, симпатизируют тем, кто напомнил им о доме, детстве, близких. В случае эстетических, кулинарных и других колебаний, выбор будет сделан в пользу традиций и привычек.

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Близнецы

Близнецов воскресенье приглашает потратить часть денег на что-то приятное, теплое и уютное: на любимые лакомства, подарки близким, обустройство и дизайн дома, на какие-то забытые удовольствия.

Рак

Завтра Раки будут склонны действовать мягко, пуская в ход свое обаяние и мирные таланты. Это день мелких капризов, приятных обновлений, забот о своей внешности, привычках и удобствах. Возможны находки на распродажах, подарки друзей. Проблема дня - колебание, двойственность.

Лев

Завтра на Львов влияют их тайные симпатии и сентиментальные привязанности. Свои самые нежные чувства и тонкие ощущения многие Львы предпочтут скрыть, и поступят правильно: при попытке описать переживания такого рода им может отказать красноречие.

Дева

Дев завтра ждет прилив противоречивых чувств к родине, семье или старой команде. Родство душ будет важнее внешних регалий. Ценность дружбы и любви повысит факт общего прошлого. Возможна личная симпатия к кому-то из единомышленников.

Весы

Завтра Весам желательно избегать агрессии и помнить о чувстве меры, чтобы не поставить себя под удар и не стать открытой мишенью. Если бессильна нейтральная дипломатия, не работают шутки и разумные доводы, стоит прибегнуть к эмоционально или идейно заряженному методу - например, включить механизм клановой или дружеской протекции.

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Скорпион

Воскресенье повышает удачливость Скорпионов в любви, дружбе, искусстве, творчестве, дает надежду на приятный бонус, находку, скидку, на гостеприимство или сглаживание противоречий. Возможен особый интерес к традициям и природным условиям других стран, мирным гармоничным схемам акклиматизации или культурной ассимиляции.

Стрелец

Стрельцы завтра будут способны расчувствоваться. Сентиментальность может привести к беспокойству о близких, к дополнительным тратам на домашние нужды, подарки родне или помощь соотечественникам. Также, в этот день возрастет ваша восприимчивость к интимной стороне любовных переживаний.

Козерог

Козероги завтра могут утратить бдительность и попасться в ловушку чужого обаяния. Важно беречь баланс интересов и не подвергать испытанию хрупкое равновесие: как только чаши весов сместятся, мир превратится в войну.

Водолей

Водолеи завтра будут нуждаться в доброте, заботе, сочувствии, снисходительности. Велика вероятность получить их от представительниц прекрасного пола - например, женской части персонала, семьи или рабочего коллектива. Если вы сами кому-то помогаете, лучше отказаться от легкомысленных шуток, включить режим эмпатии.

Рыбы

Рыбы завтра будут пребывать в эмоциональной гармонии с собой и окружающим миром, или близки к этому. День хорош для любви, отдыха, спокойного творчества, приятного отдыха, мирного взаимодействия с детьми, родственниками и старыми друзьями.

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