Гороскоп на пятницу, 15 мая: что ждет завтра Тельцов, Львов, Козерогов и другие знаки Зодиака

Завтра замечательный день для того, чтобы нормировать и привести в порядок свои дела и отношения.

Гороскоп на пятницу, 15 мая 2020 года, предполагает не лучший день для рожденных под знаками Близнецов, Дев и Козерогов. Вам нужно не сопротивляться ситуации, а принимать их.

Завтра замечательный день для того, чтобы нормировать и привести в порядок свои дела и отношения. Подходящее время, чтобы достичь взаимопонимания с родными и близкими, пишет slovofraza.

Овен

Овнам завтра стоит ожидать успеха в делах – вы сможете точно, легко и понятно выражать свои замыслы, что будет способствовать хорошим результатам.

Телец

Читайте такжеАстролог назвал 4 знака Зодиака, которые смогут разбогатеть в маеТельцам завтра советуют найти время для себя – можно стричься, менять внешность, проводить косметические процедуры или просто найти время, чтобы полежать в ванне.

Близнецы

Храните гибкость и не сопротивляйтесь изменениям. У тех, кто будет тщательно противиться новому, могут возникнуть существенные осложнения как в психологическом, так и в физиологическом плане.

Рак

Ракам астрологи рекомендуют взяться за планирование недели или хотя бы ближайших дней. Вложенные в эту сферу силы дадут ощутимый результат очень скоро.

Лев

15 мая благоприятное время для покупок мелких вещей длительного пользования. Домашнюю работу лучше сделать утром, а остальное время посвятить только себе и собственным делам на работе.

Дева

Завтра желательно не терять над собой контроль, чтобы не попасть в ситуацию, которая вытянет из вас слишком много сил и энергии.

Весы

Не забывайте быть искренними и щедрыми. Проявленная доброта принесет вам необходимый заряд силы и внутреннего покоя.

15 мая для Скорпионов благоприятный день для начала чего-то нового. Если вы ищете работу – высылайте в этот день резюме. Если хотите подкорректировать фигуру – начните бегать

Стрелец

Семейным Стрельцам сейчас стоит заняться налаживанием дел в доме и созданием семейного благополучия. Преданным семье время воздастся сторицей, особенно это касается тех, у кого есть маленькие дети.

Козерог

15 мая не стоит решать важные дела, по возможности займитесь ими в другой день или на следующей неделе.

Водолей

День обещает быть плодотворным, особенно для тех, кто занимается умственным трудом. Хорошо будет проходить творческая работа, но не хлопотливые задачи. Можно заняться изучением интересной литературы, самообразованием.

Рыбы

День для Рыб будет проходить успешно. Стоит не отступать от намеченного, даже если на пути возникают препятствия – звезды на вашей стороне, что непременно будет способствовать успеху, пусть и не мгновенном.