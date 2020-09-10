Гороскоп предусматривает некоторые сложности с финансами для Козерогов и Рыб, а вот Тельцов ждет спокойный день.

Гороскоп на пятницу, 11 сентября 2020 года, предусматривает некоторые сложности с финансами для Козерогов и Рыб, а вот Тельцов ждет спокойный день.

Об этом пишет slovofraza.

Овен

На работе могут возникнуть трудности. Как бы сильно вам не хотелось решить все и сразу, постарайтесь не брать на себя слишком много.

Тельцов ждет спокойный и размеренный день. На работе и дома дела будут идти хорошо.

Близнецы

Завтра будьте предельно честны со всеми. Любую вашу ложь обязательно изобличат, что грозит серьезными последствиями.

Рак

Обратите больше внимания на практические результаты, погрузитесь в работу с головой. Вечер дома или тихая прогулка хорошо восстановит затраченные силы.

Лев

Львам стоит завтрашний день посвятить завершению начатых дел. За новые проекты лучше не браться.

Дева

Завтра максимально старайтесь избегать людей, которые вас раздражают. Высока вероятность конфликтов.

Весы

Будьте предельно честны с собой и проанализируйте свои действия и мысли. Полезной будет прогулка на свежем воздухе и общение с природой.

Скорпион

День стоит посвятить самоанализу. Навеите порядок в своих мыслях, займитесь медитацией.

Стрелец

Завтра отбросьте на второй план обязанности перед другими и выделите больше времени на решение собственных проблем.

Козерог

У Козерогов возможны проблемы с финансами. Также высока вероятность непредвиденных препятствий как на работе, так и в частной жизни.

Водолей

На работе вас будет сопровождать удача. Конфликтов с руководством или коллегами не будет, а при малейшем намеке на них проявляйте сдержанность.

Рыбы

Избегайте нереалистичных проектов, поскольку они могут затянуться надолго и принести вам немало хлопот. На работе лучше действовать с осторожностью из-за высокого шанса влияния недоброжелателей. Будьте особенно вежливыми и сохраняйте спокойствие.

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Автор: УНИАН