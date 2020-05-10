Гороскоп на 11 мая: астрологи рассказали, кому завтра повезет, а кого ждут неудачи

Астрологи рекомендуют начать утро с легких физических нагрузок, а день посвятить только себе.

Гороскоп на понедельник, 11 мая 2020 года, предусматривает для большинства знаков Зодиака позитив и хорошее настроение. Вы сможете полностью расслабиться и посвятить время только себе.

Астрологи предсказывают замечательный день проведенный с семьей. Утро рекомендуется начать с легких физических нагрузок и медитации, пишет SlovoFraza.

Овен

Овны желают внутренних изменений. Во второй половине дня возможно появление новых увлечений и новых желаний.

Телец

Положительные эмоции и запас хорошего настроения вам гарантированы. Озвучьте родным свои потребности и желания, возможно, они дадут вам ценные советы.

Близнецы

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День преподнесет вам сюрприз в виде интересного знакомства или возобновления отношений с человеком, который вам ранее был небезразличен.

Рак

Ваша личная инициатива поможет вам открыть двери, которые долгое время оставались закрытыми. Это даст толчок к саморазвитию и движению к своим целям.

Лев

Понедельник – отличный день, чтобы перевести дух и восстановить свои ресурсы, упорядочить мысли и проверить актуальность планов на будущее.

Дева

Для Дев день перезагрузки от рабочих мыслей и личных переживаний. У вас появится возможность уделить время семье и родным.

Весы

Не переживайте из-за предстоящей рабочей недели. Звезды будут на вашей стороне, поэтому во всех делах вам будет везти. Расслабьтесь и получайте удовольствие от выходного дня.

Скорпион

Скорпионам придется немного сосредоточиться на работе. Вы несколько запустили рабочий процесс, поэтому постарайтесь все наверстать.

Стрелец

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Стрельцы будут сентиментальными и эмоциональными, а некоторым представителям знака захочется уединиться и посвятить свое время семье.

Козерог

Козерогов ждет прилив энергии, вдохновения и уверенности в себе. Это состояние может стать толчком к саморазвитию и покорению новых вершин.

Водолей

В личной жизни астрологи предполагают нежность и заботу от самого дорогого вам человека, а одинокие представители знака могут встретить свою любовь даже в соцсети.

Рыбы

Желания Рыб будут совпадать с возможностями. Сделать работу над ошибками и начать все с чистого листа – никогда не поздно.