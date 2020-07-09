Гороскоп на пятницу, 10 июля: что ждет завтра Овнов, Дев, Скорпионов и другие знаки Зодиака

Не беритесь в этот день за несколько дел сразу. Расставьте приоритеты и подходите к задачам последовательно.

Гороскоп на пятницу, 10 июля 2020 года, прогнозирует благоприятный день для Овнов. Близнецам стоит держать свои планы в секрете, а Скорпионам рекомендовано действовать быстро и целенаправленно.

Не беритесь в этот день за несколько дел сразу. Расставьте приоритеты и подходите к задачам последовательно, пишет slovofraza.

Овен

Завтра благоприятный день для духовного совершенствования. По возможности расслабьтесь с помощью медитации. День рекомендовано провести наедине в размышлениях о своей жизни. Подумайте над тем, что стоит изменить, чтобы жить именно так, как вы хотите.

Неоднозначный день для Тельцов. Не принимайте завтра никаких важных решений. Дайте себе время подумать над всеми вопросами и не спешите с преждевременными выводами.

Близнецы

Постарайтесь не рассказывать никому о своих планах. Держите все свои цели и желания при себе и тихонько идите к цели. Знайте, что у вас есть завистники, даже если вы о них не догадываетесь.

Рак

Избегайте в этот день пустой траты времени. Сосредоточьте свое внимание на решении насущных вопросов. Если вы находитесь в ссоре, для Раков это идеальный день, чтобы примириться.

Лев

Эмоциональное напряжение может спровоцировать небольшой конфликт с друзьями или партнерами. Старайтесь не принимать все близко к сердцу. Утренняя медитация поможет вам настроиться на лад.

Дева

В последнее время у вас накопились проблемы в финансах. Однако не стоит отчаиваться. Со временем все изменится. Уделите свободное время себе и близким.

Весы

Сосредоточенные Весы могут завтра чувствовать себя более чувствительными и менее практичными и дисциплинированными. Без зазрения совести отведите свое свободное время на отдых и делайте то, что приносит вам удовольствие.

Завтра Скорпионам придется действовать быстро, практично и целенаправленно. Важно оперативно принять решение. Ближе к вечеру вас порадует чей-то визит. Вероятно, вы впервые увидитесь с каким-то человеком за долгий период времени.

Стрелец

Стрельцы несмотря на желание любить и быть любимыми – могут остаться в одиночестве. Вам постоянно будет казаться, что человек, который вам понравилась – не совсем тот идеал, который вы так долго ждали.

Козерог

Козерогам в этот день рекомендуется проявить терпение и настроиться на оптимизм. Не бойтесь воспользоваться помощью друзей и близких.

Водолей

Отложите все дела и проведите свободное время в кругу семьи и близких. День подойдет для ухода за домом: сделайте генеральную уборку, перестановку, купите необходимые вещи или измените интерьер.

Рыбы

В течение дня у Рыб будет расти раздражительность и тревожность. Ваше безделье может спровоцировать конфликт. Наведите порядок не только на рабочем столе, но и в своих мыслях.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram