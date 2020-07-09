Гороскоп на пятницу, 10 июля: что ждет завтра Овнов, Дев, Скорпионов и другие знаки Зодиака
Гороскоп на пятницу, 10 июля 2020 года, прогнозирует благоприятный день для Овнов. Близнецам стоит держать свои планы в секрете, а Скорпионам рекомендовано действовать быстро и целенаправленно.
Не беритесь в этот день за несколько дел сразу. Расставьте приоритеты и подходите к задачам последовательно, пишет slovofraza.
Овен
Завтра благоприятный день для духовного совершенствования. По возможности расслабьтесь с помощью медитации. День рекомендовано провести наедине в размышлениях о своей жизни. Подумайте над тем, что стоит изменить, чтобы жить именно так, как вы хотите.
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Неоднозначный день для Тельцов. Не принимайте завтра никаких важных решений. Дайте себе время подумать над всеми вопросами и не спешите с преждевременными выводами.
Близнецы
Постарайтесь не рассказывать никому о своих планах. Держите все свои цели и желания при себе и тихонько идите к цели. Знайте, что у вас есть завистники, даже если вы о них не догадываетесь.
Рак
Избегайте в этот день пустой траты времени. Сосредоточьте свое внимание на решении насущных вопросов. Если вы находитесь в ссоре, для Раков это идеальный день, чтобы примириться.
Лев
Эмоциональное напряжение может спровоцировать небольшой конфликт с друзьями или партнерами. Старайтесь не принимать все близко к сердцу. Утренняя медитация поможет вам настроиться на лад.
Дева
В последнее время у вас накопились проблемы в финансах. Однако не стоит отчаиваться. Со временем все изменится. Уделите свободное время себе и близким.
Весы
Сосредоточенные Весы могут завтра чувствовать себя более чувствительными и менее практичными и дисциплинированными. Без зазрения совести отведите свое свободное время на отдых и делайте то, что приносит вам удовольствие.
Читайте такжеИзвестный астролог назвал знаки Зодиака, которых в июле ждет невероятная удачаСкорпион
Завтра Скорпионам придется действовать быстро, практично и целенаправленно. Важно оперативно принять решение. Ближе к вечеру вас порадует чей-то визит. Вероятно, вы впервые увидитесь с каким-то человеком за долгий период времени.
Стрелец
Стрельцы несмотря на желание любить и быть любимыми – могут остаться в одиночестве. Вам постоянно будет казаться, что человек, который вам понравилась – не совсем тот идеал, который вы так долго ждали.
Козерог
Козерогам в этот день рекомендуется проявить терпение и настроиться на оптимизм. Не бойтесь воспользоваться помощью друзей и близких.
Водолей
Отложите все дела и проведите свободное время в кругу семьи и близких. День подойдет для ухода за домом: сделайте генеральную уборку, перестановку, купите необходимые вещи или измените интерьер.
Рыбы
В течение дня у Рыб будет расти раздражительность и тревожность. Ваше безделье может спровоцировать конфликт. Наведите порядок не только на рабочем столе, но и в своих мыслях.
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