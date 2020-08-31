Гороскоп прогнозирует Скорпионам приятную весть, а Раков будет одолевать зависть.

Гороскоп на вторник, 1 сентября 2020 года, прогнозирует Скорпионам приятную весть, а Раков будет одолевать зависть.

Об этом пишет slovofraza.

Овен

Завтра Овнам не стоит рисковать и ввязываться в сомнительные предприятия. Твердо отстаивайте свои интересы.

Тельцам астрологи советуют завтра побольше ходить пешком. Так вы можете встретить старого знакомого. По возможности, не сидите завтра в офисе, а выполняйте дела дистанционно.

Близнецы

1 сентября поможет многим одиноким представителям знака наладить контакты с симпатичными представителями противоположного пола.

Рак

Завтра вас будет одолевать зависть - подавляйте это чувство. Полезно настроить себя на позитив. Эмоциональная нагрузка может быть настолько большой, что придется принять успокоительное.

Лев

Завтра вас может попросить о прощении человек, который когда-то вас предал. Не ведитесь на его уловки.

Дева

Вторник пройдет спокойно. Не надрывайтесь на работе, и день пройдет хорошо.

Весы

Весам завтра не стоит никуда спешить. Поддавшись бытовой суете, повышается вероятность осложнить течение какой-то болезни или спровоцировать стресс.

Скорпион

В личной жизни Скорпионов могут ждать приятные известия. 1 сентября станет особенным днем, когда вы сможете почувствовать себя желанными и счастливыми.

Стрелец

Стрельцы завтра просто свихнутся на тотальном контроле. Расслабьтесь и получайте удовольствие от каждого момента. Любые препятствия подвергайте анализу.

Козерог

Сконцентрируйтесь на правильном распределении расходов и объективной оценке ваших доходов. К концу дня у вас появится план действий на сентябрь.

Водолей

Водолеев ждут интересные знакомства и насыщенное общение с людьми. Вы успеете сделать все, что запланировали, если не будете отвлекаться.

Рыбы

У Рыб завтра могут произойти значительные изменения. Вероятно, одно яркое событие завтрашнего дня может изменить ваши планы и направить жизнь в другую сторону.

Вас также могут заинтересовать другие новости астрологии:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: УНИАН