Гороскоп предрекает Близнецам хорошее время для благоустройства своего дома, а Овнам советует давать только те обещания, которые можно выполнить.

Гороскоп на воскресенье, 1 ноября 2020, советует Тельцам избегать незапланированных трат, а Девам избегать споров с руководством и коллегами.

Об этом пишет slovofraza.

Овен

Вас в большей степени будут занимать личные дела. Не спешите делиться радостными известиями с людьми, которые не разделяют вашего настроения. Не давайте обещаний, которые не сможете выполнить. А уж если взяли на себя обязательства – выполняйте.

Телец

Проблемной темой может стать нехватка денег. Возможно, усилится ваша потребность в каких-то развлечениях или вы потратите много денег на подарки и организацию праздничных мероприятий. Чтобы не допустить ошибки, которая будет стоить вам недешево, лучше избегать незапланированных трат.

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Близнецы

Ставьте перед собой реальные задачи и не поднимайте планку на недосягаемую высоту. Не исключено, что коллеги помогут в воплощении планов, но и вы, в свою очередь, не подводите их. Можно себя побаловать и потратить деньги на развлечения. Это хорошее время для благоустройства своего дома.

Рак

В данное время увеличится доля ложной информации, которую будет непросто распознать, и руководствуясь которой, вы рискуете наделать ошибок. Не следует доверять данным вам обещаниям. Также это не лучшее время для обращений в официальные инстанции.

Лев

В профессиональном отношении день будет плодотворным. Составьте план действий и начните решать первоочередные задачи. Ответственное отношение к делу позволит преодолеть все преграды. Успешно будут складываться встречи, путешествия и романтические приключения. Постарайтесь навести порядок в доме, выбросьте ненужные вещи.

Дева

Расслабляться не придется, иначе рискуете потерять свои позиции на деловом поприще. Избегайте споров с руководством и коллегами. Обходите стороной тех, кто постоянно жалуется. Обратите внимание на состояние здоровья, воздержитесь от употребления алкоголя.

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Весы

На работе никаких серьезных изменений не предвидится. Сложные вопросы стоит отложить. Лучше заняться тем, что дается вам без особых усилий. Не принимайте скоропалительных решений. Займитесь составлением планов на будущее, но проводить их в жизнь пока рано. Не завязывайте новых знакомств с лицами противоположного пола.

Скорпион

В этот день проявляйте больше инициативы. Но если на пути возникнет непреодолимая стена, не пытайтесь ее пробить. Займитесь лучше тем, что вам по плечу. Избегайте конфликтов. Возможно поступление интересных предложений. Оптимизм и уверенность в своих силах помогут найти новых союзников.

Стрелец

В этот период рекомендовано строить планы и приступать к новым проектам, обрисовывать новоиспеченные идеи, внимательно разбирать проблемы и вопросы, как будущего периода, так и те, что остались нереализованными.

Козерог

Сейчас стоит сойти с накатанной колеи как на работе, так и в любовных отношениях. Звезды рекомендуют смелые эксперименты, которые приведут к впечатляющим результатам. Для достижения успеха на всех фронтах сделайте дома небольшую перестановку или начните ремонт. Постарайтесь возобновить отношения с людьми, которых вы ненароком обидели своим невниманием.

Водолей

Для вас идет благополучный период, который переменит к лучшему очень многое. Ваше мнение придется по вкусу руководству, так что не стесняйтесь выдвигать новые предложения. Сегодня возможны поломки техники, бытовых приборов, а также не рекомендуется заниматься финансовыми вопросами и брать деньги в долг.

Рыбы

События будут развиваться не совсем так, как вы этого хотите. К сожалению, повлиять на их ход вам вряд ли удастся. Лучше не вмешивайтесь в процесс – большая часть неприятностей исчезнет сама собой. Не давайте сами никаких обещаний и не слишком верьте на слово окружающим.

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Автор: УНИАН