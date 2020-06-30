Гороскоп на 1 июля: что ждет завтра Овнов, Дев, Скорпионов и другие знаки Зодиака

В среду вам стоит найти оптимальное соотношение между работой и отдыхом.

Гороскоп на среду, 1 июля 2020 года, советует Овнам быть на страже в семейной и рабочей жизни, Тельцам сделать паузу в спорте, а Ракам воздержаться от активности в деловых сферах.

В среду вам стоит найти оптимальное соотношение между работой и отдыхом, генерацией новых идей и реализацией старых замыслов, пишет slovofraza.

Овен

Читайте такжеАстрологи назвали три самых ревнивых знака ЗодиакаБудьте завтра настороже не только в рабочей, но и в личной жизни. Вы можете нарваться на ложные обещания или плохие инвестиции. Вам понадобится совет родных, поэтому не бойтесь обращаться к ним за помощью.

Телец

Тельцы завтра будут критичны к себе и справедливы по отношению к близким. Астрологи не советуют заниматься физическими нагрузками, так как можете повредить спину.

Близнецы

В сфере интимных отношений избегайте повышенных претензий к своей половинке. Также завтра стоит отказаться от рискованных поступков, потому что к добру они не приведут.

Рак

1 июля воздержитесь от активности в деловых сферах. День благоприятен для общения с близкими друзьями, родственниками и семьей.

Лев

Читайте такжеЧетыре знака Зодиака в июле смогут начать жизнь с чистого листа - астрологЭтот день благоприятен для восстановления потерянных связей. Львы, которые наделены фантазией и вдохновением, – смогут удивить окружающих своими достижениями. Возможно, вам даже предложат довольно неплохую должность на перспективной работе.

Дева

Женщинам стоит быть осторожными в выборе партнеров. Вероятно, выбор вашего кандидата вас может сильно разочаровать. А вот мужчинам стоит учесть абсолютно все нюансы, прежде чем взяться за решение какого-то дела.

Весы

Звезды советуют обратить внимание на ваше здоровье. Следите за своим питанием, постарайтесь кушать только полезную и сбалансированную пищу. Откажитесь от консервированных продуктов, сладостей и тяжелой пищи животного происхождения. В вашем рационе должны преобладать овощи и фрукты.

Скорпион

У Скорпионов предполагается напряженный день. Возможны мелкие неприятности на работе, недоразумения с руководством и коллегами. Любая ссора или необдуманное высказывание могут перерасти в скандал, поэтому следите за своими эмоциями.

Стрелец

День для Стрельцов окажется положительным. Вас будут поддерживать друзья и родственники, улучшатся отношения с коллегами. Вы сможете проявить свои способности и талант, а сны могут быть пророческими.

Козерог

1 июля не лучший день для построения планов. Будьте осторожны и внимательны, стойте в стороне от споров, так как они не приведут ни к чему хорошему.

Водолей

В первой половине дня звезды будут способствовать любым замыслам, даже самым рискованным. Удачными будут поездки, новые знакомства и встречи со старыми друзьями.

Рыбы

1 июля у вас будет желание рискнуть, испытать счастье и взять реванш. Прежде, чем поддаться порыву, хорошо подумайте над “ценой вопроса”. Контролируйте все свои действия и будьте осторожны.

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