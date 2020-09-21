Эти знаки станут лучшими семьянинами.

Всего три знака Зодиака могут стать примерными семьянинами. В большинстве случаев это касается женщин.

Об этом сообщает cikavopro.

Рак

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Женщины-Раки готовы пойти за любимым мужчиной хоть на край света. С такой женщиной вы будете чувствовать себя королем. Также она сможет обустроить комфортный для вас быт. При этом интересы детей она ставит выше своих. От мужчины она ждет ласки, заботы и честности.

Лев

Эта женщина - сильная и строгая. Она многое может сделать сама, но ей нужен мужчина, который возьмет часть обязанностей на себя. Если вы будете ей восхищаться, то она многое для вас сделает. Именно с такой женщиной вы узнаете, что такое настоящая любовь.

Козерог

Женщина-Козерог часто делает то, что даже мужчинам не под силу. Поэтому вы можете усомниться в том, что вообще ее достойны. С такой женщиной вы будете становиться все лучше и лучше. Ей нужен мужчина, у которого есть закалка и характер.

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Автор: УНИАН