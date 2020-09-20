Астрологи назвали четыре знака Зодиака, которые в конце сентября избавятся от проблем и разочарований.
Среди них Овен, передает slovofraza.
Овен
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В конце сентября к вам вернется вкус жизни. Вы сможете заняться старыми занятиями, которые приносили вам удовольствие. Следуйте за интересами и прислушивайтесь к внутреннему голосу.
Рак
К вам придет прозрение. Вы поймете, что семья должна быть на первом месте. Ваши обиды забудутся, и вы сможете получить поддержку от родных и близких.
Стрелец
Стрелец будто очнется и наконец-то осознает, где оказался. Ожидается мощный прилив энергии, который выдернет вас из периода стагнации и заставит активно продвигаться вперед.
Рыбы
Рыбы - это везунчики сентября. Вы познакомитесь с мудрым человеком, чей опыт вам стоит перенимать.
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