Всего таких знаков Зодиака четыре.

Астрологи назвали четыре знака Зодиака, которые в конце сентября избавятся от проблем и разочарований.

Среди них Овен, передает slovofraza.

Овен

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В конце сентября к вам вернется вкус жизни. Вы сможете заняться старыми занятиями, которые приносили вам удовольствие. Следуйте за интересами и прислушивайтесь к внутреннему голосу.

Рак

К вам придет прозрение. Вы поймете, что семья должна быть на первом месте. Ваши обиды забудутся, и вы сможете получить поддержку от родных и близких.

Стрелец

Стрелец будто очнется и наконец-то осознает, где оказался. Ожидается мощный прилив энергии, который выдернет вас из периода стагнации и заставит активно продвигаться вперед.

Рыбы

Рыбы - это везунчики сентября. Вы познакомитесь с мудрым человеком, чей опыт вам стоит перенимать.

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Автор: УНИАН