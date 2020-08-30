Всего таких знаков Зодиака четыре.

Известный астролог Василиса Володина назвала четыре знака Зодиака, для которых сентябрь станет новым стартом.

Среди них Лев, передает slovofraza.

Овен

Вы всегда готовы к новизне, поэтому в сентябре сможете изменить свою жизнь. Вы сможете гармонично влиться в новую атмосферу, увеличить свою прибыль и заняться интересными проектами.

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Лев

Вы мечтаете о богатой и роскошной жизни. Для этого вам необходимо рискнуть и не бояться. Также приложите усилия и у вас все обязательно получится. Не забывайте, что у вас есть полезные связи.

Дева

У вас появится новая идея, которая зажжет вас. B итоге вы плавно выйдете на следующий уровень и перевернете страницу, отказавшись от старых проектов и дел.

Kозерог

У вас есть два варианта - работа и любовь. В работе вы захотите хороших изменений. А вот в личной жизни не все так благоприятно для вашей второй половинки, так как вы захотите расстаться.

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Автор: УНИАН