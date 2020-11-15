Этим знакам Зодиака придется проявить себя в работе.

Астрологи назвали четыре знака Зодиака, которым в ноябре 2020 года придется хорошенько потрудиться.

Об этом сообщает slovofraza.

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Tелец

В конце ноября вам стоит хорошо поработать, чтобы получить желаемые бонусы. Не жалейте себя и вкладывайте свои силы по максимуму. Люди охотно поддержат вас, если обратитесь за помощью. Гороскоп рад еще и тому, что Tелец осознает важность продуктивной работы.

Дева

У вас наступят не самые простые времена. С помощью одной удачи вы ничего не добьетесь. Вам стоит начать работать и соревноваться с конкурентами. Если вы опустите руки, то потеряете много денег.

Kозерог

Вы готовы к продуктивной работе. Судьба предоставит парочку выгодных контрактов, успешных сделок и перспективных проектов. Зодиакальный представитель грамотно распределяет время и ресурсы, умеет концентрироваться, что позволит справиться с большим объемом работы. Благодаря этому вас могут повысить на работе.

Рыбы

А вот вам может не понравиться необходимость усердно работать. Hе жалейте себя и демонстрируйте профессионализм. Расслабляться нельзя, иначе конкуренты обойдут вас и лишат всех возможностей.

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Автор: УНИАН