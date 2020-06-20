Астрологи составили топ знаков Зодиака, которым повезет в июле

В список везунчиков вошли Овны, Стрельцы, Тельцы, Скорпионы и Рыбы.

Астрологи назвали 5 знаков Зодиака, которым в июле повезет больше, чем остальным.

Как пишет slovofraza, в это число вошли Овны, Стрельцы, Тельцы, Скорпионы и Рыбы.

Овны

Читайте такжеСолнечное затмение 21 июня: какие последствия ждут разные знаки ЗодиакаОвнам в начале июля удастся решить проблему, которая мучила их уже долгое время. Они обретут уверенность в себе, целеустремлённость и напористость. В конце месяца счастливчики получат перспективное предложение от старых знакомых или бывших коллег. Приняв его, они реализуют свою давнюю задумку и поднимутся по карьерной лестнице.

Тельцы

Тельцы встретят свою вторую половинку, а те которые уже в отношениях, будут прекрасно проводить время с любимыми. Мужчины-Тельцы примут решение о вступлении в брак, а женщины получат дорогие подарки от поклонников или супругов.

Скорпионы

Скорпионы прервут череду неудач, которые начались в январе этого года. Удача настигнет их в личной и профессиональной сфере. Одни займут солидные должности, другие значительно разбогатеют. Все конфликты с близкими решатся в короткий срок.

Стрельцы

Стрельцы в июле совершат поступок, который полностью перевернёт их жизнь в лучшую сторону. Одни сменят место жительства, переехав в другой город, другие - разорвут отношения, в которых оба партнера несчастны, а третьи - сменят работу, либо заключат рискованную сделку. Все решения повлекут за собой благоприятные последствия.

Рыбы

Рыбам предоставится возможность исправить ошибки, допущенные в прошлом. Они успешно разрешат давние конфликты, повысят репутацию и добьются стремительного роста в профессиональной деятельности. Ближе к концу месяца Рыбы совершат несколько удачных действий, которые будут их радовать несколько лет.

Ранее УНИАН писал, что астрологи назвали четыре знака Зодиака, которых ждет успех на выходных.

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