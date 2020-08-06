Астрологи рассказали, какие знаки Зодиака собственноручно убивают любовь

Не всем знакам Зодиака везет в любви.

Некоторые знаки Зодиака собственноручно уничтожают любовь. Но вы можете сделать выводы и исправить ситуацию.

Все можно исправить, передает slovofraza.

Овен

Овны очень импульсивные и нетерпеливые, поэтому набивают немало шишек на любовном поприще. При чем они очень быстро вступают в отношения и также быстро расстаются. Наличие их большого опыта и природной сексуальности подкупает многих.

Телец

Тельцы любят деньги. При этом они могут быть очень жадными, что не нравится другим. Однако, если представители этого знака Зодиака ставят отношения в приоритет, они могут обрести успех в любви.

Близнецы

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Близнецам удача улыбается везде, кроме любви. Хотя они ее серьезно и не воспринимают. Для них это своего рода игра, которая не стоит свеч.

Рак

Раки очень серьезно относятся к отношениям, поэтому других это может отпугивать. Это те люди, которые хотят как можно быстрее создать семью. Нередко в погоне за личным счастьем они обретают лишь нервные срывы, страдания и неразделенную любовь.

Дева

Девы знают себе цену и знают, чего достойны. В любовных отношениях им везет, однако они часто пренебрегают этим. Это может отпугивать потенциальных партнеров.

Скорпион

Скорпион любит пускать пыль в глаза о своем превосходстве. А на деле выступает слабой, жадной, обидчивой и очень мстительной персоной, от которой хочется уплыть на всех парусах.

Водолей

Водолеи - худшие семьянины. Они любят свободу и задыхаются под чутким присмотром, опекой и заботой.

Рыбы

Рыбы производят впечатление бескорыстных, заботливых и чутких натур в основном для того, чтобы скинуть с себя немного ответственности. Если женщинам это не мешает, то мужчины могут не построить счастливые и крепкие отношения.

Как сообщал УНИАН, астрологи назвали знаки Зодиака, которым в августе нужно срочно действовать.

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