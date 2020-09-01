Астрологи назвали три самых опасных знака Зодиака.
Среди них Рак, передает slovofraza.
Овен
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Овны любят приключения, нарушать правила и испытывать людей на прочность. Они порой делают рисковые вещи только для того, чтобы увидеть насколько далеко можно зайти.
Телец
Тельцы хотят получать все и сразу. При этом они могут делать это любой ценой. Они всегда гнут свою линию и убеждают других в своей правоте. Также они очень ревнивы и считают, что их вторые половинки - это их собственности.
Рак
Опасность Рака заключается в том, что они могут нанести вам удар в самый неожиданный момент. Они могут с легкостью вас обмануть. Поэтому дружить с ними опасно.
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