Всего таких три знака Зодиака.

Астрологи назвали три самых опасных знака Зодиака.

Среди них Рак, передает slovofraza.

Овен

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Овны любят приключения, нарушать правила и испытывать людей на прочность. Они порой делают рисковые вещи только для того, чтобы увидеть насколько далеко можно зайти.

Телец

Тельцы хотят получать все и сразу. При этом они могут делать это любой ценой. Они всегда гнут свою линию и убеждают других в своей правоте. Также они очень ревнивы и считают, что их вторые половинки - это их собственности.

Рак

Опасность Рака заключается в том, что они могут нанести вам удар в самый неожиданный момент. Они могут с легкостью вас обмануть. Поэтому дружить с ними опасно.

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Автор: УНИАН