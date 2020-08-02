Астрологи назвали знаки Зодиака, которые могут предать

Всего астрологи назвали 5 знаков Зодиака.

Астрологи назвали пять знаков Зодиака, которые склонны к предательским действиям.

В этом списке оказались и мечтательные Рыбы, передает slovofraza.

Близнецы

Близнецы - это двойственная натура, которая часто меняет свое поведение и мнение. Чаще всего этот знак Зодиака предает людей не умышленно, но бывают случаи, когда они способны на намеренное предательство ради своей выгоды.

Дева

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Девы очень расчетливы и всегда просчитывают свои действия наперед. Для достижения собственной цели, они готовы переступить даже через самого близкого и родного человека. Особенно если это касается денег и карьеры. При этом хитрость Дев позволит им выйти сухими из воды.

Стрелец

Предательство от Стрельца - это очень неожиданно, так как это добрый по натуре человек. Стрелец никогда не предает намеренно, а делает это совершенно случайно. Эти люди с огненным характером, поэтому не умеют контролировать собственные эмоции.

Bодолей

Водолеи на самом деле очень преданные. Но они могут оступиться. Стоит отметить, что не намеренно. Такой шаг они считают вынужденной мерой. Этот зодиакальный представитель может с вами общаться, интересоваться жизнью и оставаться милым, однако рассматривает вас лишь в качестве знакомого, хотя вы видите в нем друга.

Рыбы

Рыбы умеют адаптироваться под любые жизненные ситуации. Именно эта адаптация и попытка ухватиться за лучшее позволяют этому знаку Зодиака легко предавать уже бывших друзей и любимых, если у них нашлись варианты получше.

Как сообщал УНИАН, известный астролог назвал четыре знака Зодиака, которые в августе начнут жизнь с чистого листа.

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