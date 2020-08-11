В этот список вошли четыре знака Зодиака.

Астрологи назвали самые обидчивые знаки Зодиака. Всего их оказалось четыре.

Среди них есть гордый Лев, передает slovofraza.

Близнецы

Близнецы изначально могут нормально отреагировать на ваше замечание, а потом обидеться. Или наоборот.

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Дева

Девы все принимают близко к сердцу. Поэтому они могут обидеться из-за какой-то мелочи. Хотя чаще всего они и не покажут своей обиды.

Водолей

Водолеи никогда не скрывают свою обиду и всячески ее демонстрируют. Но если они поймут, что ошиблись, то извинятся.

Лев

У Львов всегда есть собственное мнение и оно единственное правильное. Любая критика в их адрес вызовет шквал негатива. Изначально это будет ярость, а потом глубокая обида. Львы умеют бороться за свое до последнего и отстаивать правоту в любом вопросе.

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Диана Могилевич