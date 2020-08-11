цей матеріал доступний українською

Астрологи назвали самые обидчивые знаки Зодиака

15:12, 11 августа 2020
Астрология
193 0
Самые обидчивые знаки / фото slovofraza.com

Среди них есть гордый Лев, передает slovofraza.

Близнецы

Близнецы изначально могут нормально отреагировать на ваше замечание, а потом обидеться. Или наоборот. 

Читайте такжеТри знака Зодиака ждет денежный период - астрологи

Дева

Девы все принимают близко к сердцу. Поэтому  они могут обидеться из-за какой-то мелочи. Хотя чаще всего они и не покажут своей обиды.

Водолей

Водолеи никогда не скрывают свою обиду и всячески ее демонстрируют. Но если они поймут, что ошиблись, то извинятся. 

Лев

У Львов всегда есть собственное мнение и оно единственное правильное. Любая критика в их адрес вызовет шквал негатива. Изначально это будет ярость, а потом глубокая обида. Львы умеют бороться за свое до последнего и отстаивать правоту в любом вопросе.

Другие новости по теме:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Диана Могилевич

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter