Астрологи рассказали, как флиртуют разные знаки Зодиака

На способность флиртовать также влияют звезды.

Астрологи рассказали, как флиртуют представители разных знаков Зодиака.

А также названы главные искусители, передает slovofraza.

Овен

Овны любят находиться в центре внимания, и часто притягивают к себе взгляды за счет своего экстарвагантного вида. А общении этот знак очень страстный и настойчивый.

Телец

Большинство Тельцов являются искусными соблазнителями. От неприступного образа до рокового могут пройти считаные секунды. Также у них хорошй вкус и высокая самооценка.

Близнецы

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Этот зодиакальный представитель владеет мастерством перевоплощения на отлично. Но все зависит от цели. И их тактика обольщения тоже.

Рак

Раков привлекают только те партнеры, которые гоовы на долгий союз, так как сами они очень семейные.

Лев

Львы любят быть в центре внимания и доминировать. Также одним из важных нюансов является то, что они могут свои минусы превращать в плюсы. Их тактика обольщения зависит от цели.

Дева

Девы для обольщения противоположного пола используют свою милоту, под которой скрываются настоящие соблазнители.

Весы

Весы много внимания обращают на свой внешний вид, поэтому и обольщаю других с помощью своей привлекательности.

Скорпион

Скорпионы любят эмоциональные качели. В них сразу можно влюбиться. При этом в отношениях они ведут себя то горячо, то холодно. Это может как привести в замешательство, так и подогревать страсть.

Стрелец

Стрельцы умеют показывать себя только с лучшей стороны. А их главное оружие в процессе обольщения – природное обаяние и живой ум.

Козерог

Козероги делают акцент на свой интеллект. В партнеры они выбирают тех, над кем могут доминировать.

Водолей

Чаще всего Водолеям все равно, как на них реагирует человек противоположного пола. Для них важнее духовная красота и человеческие ценности.

Рыбы

Во время флирта Рыбы часто преувеличивают свои качества. Также они могут прикинуться жертвами, чтобы привлечь желаемого партнера.

Как сообщал УНИАН, у четырех знаков Зодиака вскоре наступит переломный момент в жизни.

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