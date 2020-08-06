Астрологи рассказали, как целуются разные знаки Зодиака

Поцелуй - это проявление любви.

Поцелуй - это проявление любви. Большинство знаков Зодиака целуются очень чувственно.

Астрологи рассказали, кто как целуется, передает slovofraza.

Овен

Овны выражают свои чувство очень пылко и жарко. Того же они ждут от партнера. Легкий поцелуй за секунду может перерасти в страстный.

Телец

Тельцы вкладывают в поцелуй всю свою любовь. Поэтому их поцелуй вызывает желание и страсть. При этом вы будете чувствовать, что вас любят.

Близнецы

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Это эмоциональный люди, поэтому каждый поцелуй с ними абсолютно разный. Стоит отметить, что как только Близнецам станет скучно, они найдут себе нового партнера.

Рак

Раки очень чувственные, поэтому их поцелуй должен быть особенным. Они будут делать это только с любовью и только искренне и нежно.

Лев

Поцелуй со Львом - это соблазн и море эмоций. Эти люди открыто показывают свои чувства. Если вы ему нравитесь, то будьте готовы к тому, что вас унесет волна страсти и желания.

Дева

Девы будут целоваться только в том месте, где нет для них раздражающего фактора. Также вы должны быть к ним терпеливы.

Весы

Весы в поцелуе показывают всю свою страсть и игривость. Также они знают, как обрадовать своего партнера. Они отдаются чувствам целиком, и дело никогда не ограничивается только поцелуем.

Скорпион

Скорпионы - это очень страстные натуры. При чем своим поцелуем они могут демонстрировать как настоящую любовь, так и жуткую ненависть.

Стрелец

Стрельцы очень жизнерадостные и поэтому наслаждаются всеми моментами. Они могут подстраиваться под партнера и дарить ему неподдельные эмоции. В ответ он ждет того же.

Козерог

Козероги способны удивлять, даже несмотря на то, что они не романтики. Они подарят вам нежный, элегантный и изысканный поцелуй.

Водолей

Водолеи при поцелуе дарят максимум удовольствия и разнообразия. Для них поцелуй - это намек на секс.

Рыбы

Рыбы не станут флиртовать на глазах у всех. Он скорее выждут момент, когда вы сами захотите проявить инициативу. Рыбы целуют глубоко, медленно и искренне. Вы сможете прочувствовать всю их любовь к вам, желание и страсть.

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