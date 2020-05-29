Что звезды сулят "хозяевам" июня: гороскоп для самого непредсказуемого знака Зодиака

Близнецы — знак Зодиака - "хозяин месяца". Это люди, родившиеся с 21 мая по 21 июня.

Астрологи составили гороскоп на первый месяц лета — июнь.

Они рассказали, что ждет "хозяев июня" - Близнецов, пишет Marie Claire.

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Близнецы

Близнецы, и так не страдающие от отсутствия сентиментальности, обретут это качество в двойном объеме – любая пафосная ситуация или тема будут вызывать у них слезы восторга. Что до повседневной жизни, то здесь на романтику можно не рассчитывать – придется заниматься решением рутинных бытовых вопросов.

Близнецы – третий знак Зодиака, период которого продолжается с 21 мая по 21 июня. Один из самых непредсказуемых знаков, его стихия – воздух, символ – две вертикальные колонны, обозначающих врата познания, ведущие в покои мудрости.

Планета-покровитель – Меркурий. Камни-талисманы: малахит, горный хрусталь, обсидиан, агат, лунный камень, нефрит и амазонит.

Основные черты характера, которые отличают Близнецов от остальных: энергичность, независимость, общительность, коммуникабельность, чувство юмора и любопытство.

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