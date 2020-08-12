Гороскоп на 13 августа: что ждет Львов, Рыб, Скорпионов и другие знаки Зодиаки

Для некоторых знаков Зодиака начнется сложный период.

Астролог Павел Глоба составил гороскоп на 13 августа для всех знаков Зодиака. У некоторых из них начнется сложный период.

Доводите начатое до конца, передает slovofraza.

Овен

Этот день для вас будет беззаботным. Проведите его с любимым человеком. А также ждите сюрприз.

Телец

Среда сулит вам новые знакомства, которые очень пригодятся в будущем. Начните реализовывать свои планы.

Близнецы

Проведите этот день на свежем воздухе. Так у вас появятся новые гениальные идеи.

Рак

Вы сможете решить все свои проблемы. Этот день будет продуктивным.

Лев

В среду вам стоит выспаться и заняться каким-то несложным делом.

Дева

Девы будут пользоваться внимание со стороны противоположного пола. Если вы находитесь в отношениях, то не вздумайте ни с кем флиртовать.

Весы

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Вы можете провести этот день весьма продуктивно. Поводов для расстройства не будет.

Скорпион

Доведите все начатое до конца. Также займитесь планированием.

Стрелец

Завтра вы реализуете все свои планы. При этом есть вероятность, что у вас будут возникать конфликты, в результате которых вы пострадаете.

Козерог

Злые языки будут стараться вам навредить. Поэтому вам не стоит участвовать в спорах.

Водолей

У вас будет возможность что-то изменить в своей жизни. А также вы сможете закончить все дела.

Рыбы

Ваша неповторимость и загадочность привлекут представителей противоположного пола. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей, о которых вы никогда не забывали.

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