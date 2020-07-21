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Астрологи назвали четыре знака Зодиака, которые приносят удачу другим

12:56, 21 июля 2020
Астрология
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Люди-талисманы / slovofraza.com

Четыре знака Зодиака становятся источником удачи для других людей, передает slovofraza.

Овен

Этот знак Зодиака очень яркий и позитивный. Другие люди заряжаются от Овнов положительной энергией. Тем, кто будет дружить с представителем этого знака, всегда будет сопутствовать удача, а проблемы будут решаться легко и быстро. Также Овны всегда поднимают настроение и бескорыстно дарят любовь.

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Близнецы

Эти люди всегда на позитиве, они очень обаятельные и харизматичные. Близнецы создают позитивную, легкую и праздничную атмосферу в любом месте. Благодаря таким качествам этого знака Зодиака, окружающие становятся более удачливыми и продуктивными.

Дева

Девы очень любят помогать и никогда не пройдут мимо. Это те люди, которым можно поплакаться в жилетку. Девы дают очень действенные советы, которые действительно работают. При этом не стоит отвлекать Дев от важной работы или других дел.

Водолей

У Водолеев есть сильные лидерские качества, опыт и желание помочь окружающим. Если они занимают какой-то высокий пост, то удача обеспечена всем вокруг. Этот знак Зодиака умеет правильно оценить ситуацию, быстро думать и оперативно принимать решения. С ними очень легко находиться в коллективе. 

Как сообщал УНИАН, астрологи назвали знаки Зодиака, которые смогут добиться невероятного успеха в августе.

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