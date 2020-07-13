В июле два знака Зодиака ждет неожиданная денежная прибыль - прогноз астролога

Каким знакам Зодиака звезды сулят рост доходов, рассказала астролог.

Понедельник, 13 июля, – единственный день, когда вы можете успеть доделать то, что не сделали раньше. Потом наступает время отдыха до новолуния.

Не нужно начинать новых дел. Не стоит тратить много сил на то, чтобы что-то исправить, улучшить, изменить. Об этом в своем гороскопе рассказала астролог Наталья Коляда, пишет "Астромеридиан".

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По ее словам, на этой неделе, с 13 по 19 июля, нужно пожинать плоды, делать выводы, если что-то не вышло, смиряться с результатом, тратить заработанное.

Лев

В понедельник вы увидите то, что раньше было от вас скрыто. Можете стать владельцем "ничьих" сумм или вещей. Со вторника по четверг берегите здоровье. Оно важней любых богатств! Не перерабатывайте, больше отдыхайте. Хотя лишних трат лучше избегать и в эти дни! В пятницу вы потратитесь на друзей или на какое-то групповое мероприятие. Суббота пройдет нейтрально, а вот воскресенье у вас – день удачи: вам будет везти на коммерческие предложения, скидки, бонусы, подарки, хорошие материальные идеи.

Водолей

В понедельник проверьте кошелек и карты – на них могут оказаться средства, о которых вы не знали. Да и вообще сегодня с купюрами будет происходить что-то чудесное: они будут заводиться у вас сами. Вам будут отдавать даром ценные вещи, бесплатно оказывать услуги. Потом все успокоится до воскресенья. Разве что пятница запомнится тратой на какое-то развлекательное мероприятие или свидание. А в воскресенье удача снова повторится.

Ранее астрологи составили любовный гороскоп на неделю с 13 по 19 июля и рассказали, каким знакам Зодиака звезды сулят перемены в амурных делах.

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