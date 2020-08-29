Среди счастливчиков в финансовом плане — три знака Зодиака.

Астрологи составили финансовый гороскоп на неделю с 31 августа по 6 сентября 2020.

Эксперты выделили знаки Зодиака, которым повезет с деньгами в начале сентября, пишет SlovoFraza.

Рак

У Раков начинается полоса финансового везения. Не исключено, что многие неурядицы на работе с 31 августа по 6 сентября решатся сами собой. Можно смело тратить деньги на развлечения. Но ни в коем случае не влезайте в долги.

Дева

Дев ждет финансовая удача в ближайшие несколько недель. Начало осени будет благоприятным для Дев, занимающих высокие должности и имеющих много подчиненных.

Стрелец

Это удачное время для финансовой активности, в этот период можно решаться на покупки. Полезно также открывать новый счет в банке, начинать копить деньги.

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Автор: УНИАН