Кого ждет финансовый успех / фото ua.depositphotos.com
Астрологи составили финансовый гороскоп на неделю с 31 августа по 6 сентября 2020.
Эксперты выделили знаки Зодиака, которым повезет с деньгами в начале сентября, пишет SlovoFraza.
Рак
У Раков начинается полоса финансового везения. Не исключено, что многие неурядицы на работе с 31 августа по 6 сентября решатся сами собой. Можно смело тратить деньги на развлечения. Но ни в коем случае не влезайте в долги.
Дева
Дев ждет финансовая удача в ближайшие несколько недель. Начало осени будет благоприятным для Дев, занимающих высокие должности и имеющих много подчиненных.
Стрелец
Это удачное время для финансовой активности, в этот период можно решаться на покупки. Полезно также открывать новый счет в банке, начинать копить деньги.
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