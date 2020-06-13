Гороскоп богатства: трем знакам Зодиака вскоре прогнозируют финансовый успех

В финансовом плане повезет трем знакам Зодиака, говорят астрологи.

Неделя с 15 по 21 июня станет очень важной для многих. Звезды и планеты благоволят тому, чтобы люди занимались работой, бизнесом и финансовыми делами.

Проблема в том, что делать это придется осторожно, ведь ночные светила не всегда будут созидательными, пишет SlovoFraza.

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Рак

У Раков начинается время финансового успеха. Также не помешает немного исполнительности и ответственности. Дела и работа на этой неделе будут особенно важными, так что лучше не отлынивать и не перекладывать их на чужие плечи. При совершении покупок лучше обращать внимание не только на цену, но и на качество товара и услуг.

Лев

Львы — большие везунчики в финансовом плане. Звезды и планеты будут на их стороне, поэтому Львы смогут сфокусироваться на делах и покупках. Можно тратить деньги на развлечения, смену обстановки и смену образа. Это то самое время, когда покупки действительно могут сделать Львов счастливыми.

Рыбы

У Рыб начинается период, когда можно преуспеть практически в любом деле, поэтому можно смело менять работу и сферу деятельности, искать новые источники дохода и экспериментировать. Также астрологи рекомендуют не жалеть о промахах и проблемах, так как это бывает со всеми. Важно извлечь из неудач полезные уроки, а потом просто продолжить свой путь.

Ранее астролог Павел Глоба рассказал, каким знакам Зодиака судьба готовит крупную прибыль в конце недели.

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