Астрологи рассчитали лучшее время для финансовых операций в сентябре 2020.
По их прогнозу, самыми худшими днями будут 3,5,12,15 и 29 сентября. Об этом пишет МК.
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Но сентябрь несет и много хорошего избранным знакам. Самые благоприятные «денежные» дни - 14 и 20 числа.
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1 сентября: растущая Луна в Водолее – лучший день для знака.
8 сентября: убывающая Луна в Тельце – лучший день для знака.
9 сентября: убывающая Луна в Близнецах – лучший день для знака.
10 сентября: третья четверть в Близнецах – лучший день для знака.
15 сентября: убывающая Луна во Льве – лучший день для знака.
16 сентября: убывающая Луна в Деве – лучший день для знака.
23 сентября: растущая Луна в Стрельце – лучший день для знака.
24 сентября: первая четверть в Козероге – лучший день для знака.
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