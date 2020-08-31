Самые благоприятные «денежные» дни - 14 и 20 числа, говорят астрологи.

Астрологи рассчитали лучшее время для финансовых операций в сентябре 2020.

По их прогнозу, самыми худшими днями будут 3,5,12,15 и 29 сентября. Об этом пишет МК.

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Но сентябрь несет и много хорошего избранным знакам. Самые благоприятные «денежные» дни - 14 и 20 числа.

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1 сентября: растущая Луна в Водолее – лучший день для знака.

8 сентября: убывающая Луна в Тельце – лучший день для знака.

9 сентября: убывающая Луна в Близнецах – лучший день для знака.

10 сентября: третья четверть в Близнецах – лучший день для знака.

15 сентября: убывающая Луна во Льве – лучший день для знака.

16 сентября: убывающая Луна в Деве – лучший день для знака.

23 сентября: растущая Луна в Стрельце – лучший день для знака.

24 сентября: первая четверть в Козероге – лучший день для знака.

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Автор: УНИАН