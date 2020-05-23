Два знака Зодиака вскоре ждет финансовый успех - прогноз астрологов

Среди счастливчиков недели в финансовом плане - Козерог и Рыбы.

Астрологи составили финансовый гороскоп на неделю с 25 по 31 мая.

Они выделили два знака Зодиака, которым повезет с деньгами в этот период, пишет SlovoFraza.

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Козерог

У Козерогов начинается период большой финансовой удачи. Для того, чтобы преуспеть в делах и работе им следует полностью отказаться от всего, что их отвлекает. В плотном ритме и при наличии большого количества целей и амбиций быстрее будет наступать усталость. В целом неделя будет довольно динамичной, поэтому толком отдохнуть многим Козерогам вряд ли удастся.

Рыбы

У Рыб начинается поистине волшебный период. Звезды с планетами в идеальном расположении духа, поэтому помогут этим людям преуспеть в любых делах, связанных с деньгами и работой. У них повысятся шансы на быстрое решение многих проблем. Некоторые неурядицы разрешатся даже сами собой. При совершении покупок стоит опасаться отсутствия меры. Также на этой неделе придется защищаться от негативной энергии недоброжелателей.

Ранее астрологи назвали знаки Зодиака, которым звезды приготовили невероятный финансовый подарок в первый месяц лета.

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