Составлен рейтинг самых богатых знаков Зодиака

Первое место и золотую медаль получают Девы — главные зодиакальные аскеты.

Астрологи рассказали, какие знаки Зодиака больше всего любят деньги и умеют их зарабатывать.

Среди них - Девы, Скорпионы и Козероги, пишет SlovoFraza.

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Дева

Внезапно! Первое место и золотую медаль получают Девы — главные зодиакальные аскеты. Ну, аскетизм — аскетизмом, а беспощадная статистика сообщает нам, что в списках самых богатых людей мира больше всего представителей именно этого знака. И это на самом деле означает, что вселенная любит нас и бережет от черной-пречерной зависти. Поскольку Девы — это те самые миллиардеры, которые всю жизнь ходят в джинсах за 20 баксов, потому что «а что такого, нормальные джинсы же». «Нормально» — вообще ключевое слово в лексиконе Дев. Большего им не нужно. Вот что за люди, да? Даже не позавидуешь им по-человечески!

Скорпион

Почетное второе место достается Скорпионам, которые, во-первых, очень любят деньги, а во-вторых, ненавидят проигрывать. И не проигрывают, собственно. Потому что ради денежек и ради места на жизненном призовом пьедестале безжалостно пойдут по головам конкурентов и будут перекусывать чужие хребты, хохоча при этом.

Козерог

Как известно, есть два способа поскорее наполнить копилку: или больше зарабатывать, или меньше тратить. Козероги достигли совершенства и в том, и в другом. Зарабатывают они совершенно фанатично и не тратят почти ничего. Ну, а смысл, смысл какой тратить деньги на ерунду, если их можно потратить на обучение, например. Которое поможет еще больше заработать. Козероги не то чтобы скупцы, просто деньги — это результат вложенного труда, а кто же своим трудом разбрасывается, а? Вот то-то же. Пусть в банке полежит. Есть-то не просит.

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