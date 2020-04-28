цей матеріал доступний українською

Два знака Зодиака ждет финансовый успех в мае 2020 - астролог

20:35, 28 апреля 2020
Астрология
546 0
В деньгах будет везти двум знакам Зодиака, говорит астролог / zak-kor.net

О каких представителях зодиакального созвездия идет речь, пишет AstroMeridian.

Читайте такжеТрем знакам Зодиака повезет на этой неделе - астролог

Овен

Овны будут удачливы в заработке до 20 мая. Доход будут приносить, в первую очередь, работы творческие, в которых важна индивидуальность. Но и на других работах будут полезны самостоятельность и инициатива. Овны будут зарабатывать, никого не дожидаясь и ни с кем не советуясь. У них часто будут складываться яркие и запоминающиеся ситуации, касающиеся денег.

Телец

Тельцам будет везти в торговле, обмене, переговорах и посредничестве. С 22 мая у представителя этого знака Зодиака начнется время устойчивого и планомерного роста доходов. От Тельцов в ближайшее время потребуются дисциплина, методичность, серьезное отношение к деньгам и концентрация на одном, самом важном, деле. 

Ранее астролог Василиса Володина рассказала, что ждет знаки Зодиака в мае, и выделила главных счастливчиков этого периода.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #астролог#Гороскоп