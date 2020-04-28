Два знака Зодиака ждет финансовый успех в мае 2020 - астролог

Каким знакам Зодиака в финансовых делах будут сопутствовать удача и везение, рассказала астролог.

Астролог Наталья Коляда назвала два знака Зодиака, которые в мае 2020 года будут хорошо зарабатывать.

О каких представителях зодиакального созвездия идет речь, пишет AstroMeridian.

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Овен

Овны будут удачливы в заработке до 20 мая. Доход будут приносить, в первую очередь, работы творческие, в которых важна индивидуальность. Но и на других работах будут полезны самостоятельность и инициатива. Овны будут зарабатывать, никого не дожидаясь и ни с кем не советуясь. У них часто будут складываться яркие и запоминающиеся ситуации, касающиеся денег.

Телец

Тельцам будет везти в торговле, обмене, переговорах и посредничестве. С 22 мая у представителя этого знака Зодиака начнется время устойчивого и планомерного роста доходов. От Тельцов в ближайшее время потребуются дисциплина, методичность, серьезное отношение к деньгам и концентрация на одном, самом важном, деле.

Ранее астролог Василиса Володина рассказала, что ждет знаки Зодиака в мае, и выделила главных счастливчиков этого периода.