Астрологи назвали 4 знака Зодиака, которых в августе ждут расставания и боль

Август станет испытанием в любовных отношениях.

Астролог Василиса Володина назвала знаки Зодиака, которых в августе ждут любовные испытания.

Испытания ждут четыре знака зодиака, передает slovofraza.

Овен

Овны в любви как спички. Резко загораются и быстро тухнут. Поэтому построить серьезные отношения им довольно сложно. Но сейчас вы, действительно, испытываете самые нежные чувства к своему партнеру, которые в августе окажутся под угрозой. Связано это с сомнениями вашей половинки в том, что вы настроены серьезно. Поэтому, если Овен начнет просто флиртовать с противоположным полом (по привычке) или будет слишком много времени проводить на работе, то вторая половинка разорвет отношения.

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Дева

Дева долго выбирает партнера, поэтому чаще всего у них один партнер на всю жизнь. При этом август поставит ваши отношения под удар. Связано это с тем, что Дева слишком зажата и не привыкла выражать эмоции. Вам нужно открыться любимому человеку, иначе тот обидится и уйдет.

Скорпион

Скорпионы - это очень страстные натуры. В августе у вас появится человек, который сразу вызовет симпатию. Но гороскоп не рекомендует даже флиртовать, иначе может быть измена. Ваша половинка обязательно об этом узнает и уйдет. Hо печальнее то, что Скорпион совершит роковую ошибку, так как лишится любви всей жизни из-за спонтанного желания.

Рыбы

Рыбы очень требовательны и любят эмоциональные качели. Эти два нюанса могут негативно сказать на любовных отношениях. Астролог рекомендует учиться анализировать себя и понимать причины чувств, иначе вы просто сорветесь на второй половинке, которая долго прощать этого не сможет.

Как сообщал УНИАН, четыре знака Зодиака в августе ждет судьбоносная встреча.

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