По прогнозу астролога, именно события следующего месяца в Украине зададут направление мирового масштаба.

В Украине на фоне полномасштабной войны с Россией последний месяц лета 2022 будет очень решительным.

Как утверждает астролог Валентина Виттрок в Facebook, наиболее судьбоносным для страны будет начало августа 2022.

По ее словам, именно события следующего месяца в Украине зададут направление мирового масштаба.

"Не так страшен черт как его рисуют, это я о сочетании Марса с Ураном и с Северным лунным узлом в оппозиции к Плутону в карте Украины. Марс в Тельце ослаблен и в сочетании с узлом может давать панический страх, агрессию, повернутую внутрь, это деструктивные энергии и следует помнить, что раху (Лунный узел) - это прежде всего иллюзия, то есть происходящие события могут настигать плохие мысли и страх. Сатурн заходит второй раз в месяц Украины (в апреле было первое соединение транзитного Сатурна по Луне Украины, но! Он в сочетании с Белой Луной (ангел-хранитель)", - написала астролог.

Она подчеркнула, что второе восхождение может указывать на определенную готовую стратегию. Уроки Сатурна трудны, но они выверяют каждый шаг, каждое движение, силы концентрируются на конкретных задачах: сплоченность, стабилизация, затвердевание, ограничение.

"Соединение Солнце/Луна в хорошем аспекте к Юпитеру в Овне, Солнце во Льве очень сильное и демонстративное, а Юпитер в Овне - это решение и стратегия боевых действий, разворачивается масштабная панорама войны", - отметила Виттрок.

Так, по прогнозу астролога, август 2022 действительно будет очень решительным месяцем для Украины.

"Программируем в новолуние свои задачи", - советует астролог.

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