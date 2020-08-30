31 августа не стоит спешить.

Астролог Павел Глоба составил гороскоп на 31 августа 2020 года.

В этот день не стоит спешить, передает slovofraza.

Овен

Понедельник вам стоит провести с близкими. Будет лучше, если вы внимательно будете слушать и отбросите разные предубеждения.

Телец

Вам стоит хвататься за все возможности, которые завтра появятся. Также это будет лучший день на этой недели.

Близнецы

Вас сегодня ждет романтический день. Также вы можете захотеть провести экстравагантный вечер.

Рак

Вас стоит спокойно реагировать на разные замечания. При этом не принимайте все близко к сердцу.

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Лев

Возьмите все в свои руки. Иногда это бывает трудно, но вы получите новый опыт.

Дева

Вам нужно определить границы. Как для себя, как и для тех, с кем вы общаетесь.

Весы

Вы сможете встретить человека, с которым вам будет интересно общаться. Будьте искренними.

Скорпион

Не отказывайтесь от интересных предложений. Особенно от тех, которые связаны с креативом.

Стрелец

Обсудите с родными и близкими планы. Вы сможете получить поддержку и успешно их реализовать.

Козерог

Вас ждет хороший день. Семейных Козерогов ждет счастливое событие или хорошая новость.

Водолей

Ваши колебания относительно любовных дел могут существенно повлиять на ваше настроение. Если не хотите долго раздумывать над предполагаемыми сценариями – действуйте прямолинейно.

Рыбы

Общайтесь с теми людьми, с которыми вам комфортно. Не стоит распыляться на тех, кто причиняет вам дискомфорт.

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Автор: Диана Могилевич