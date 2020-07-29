Гороскоп на четверг, 30 июля: что ждет завтра Львов, Рыб, Дев и другие знаки Зодиака

30 июля будет успешным не для всех.

Астролог Павел Глоба рассказал, что 30 июля будет удачным лишь для некоторых знаков Зодиака.

Остальные пересмотрят свои проблемы, передает slovofraza.

Овен

На этой недели Овнам нужно быть максимально сосредоточенными за рулем. Ваша усталость может сыграть с вами злую шутку. А вот дома не создавайте конфликтные ситуации.

Телец

В свободное время пойдите погулять в парк или лес. Контакт с природой придаст вам сил и энергии. Также вам следует позвонить человеку, который вам небезразличен.

Близнецы

В этот день вам стоит вспомнить о планах, которые вы до сих пор не реализовали. Беритесь за дело!

Рак

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Вам не стоит пытаться все контролировать. Лучше пусть все идет так, как идет.

Лев

Четверг сулит Львам легкость. Завтра вы можете принять решение, которое изменит все в лучшую сторону.

Дева

У вас может быть плохое настроение. При этом оно может помочь вам принять решение, которое избавит вас от наболевших проблем.

Весы

Вам стоит иногда прислушиваться к советам друзей, но не воспринимайте все слишком близко к сердцу. Вам нужно избавиться от чувства зависти и ценить то, что вы сделали по собственному желанию, а не назло кому-то.

Скорпион

Скорпионам нужно избавляться от стресса. Подумайте, что вас тревожит и избавьтесь от этого.

Стрелец

В этот день вам нужно максимально сосредоточиться на своем здоровье. Не употребляйте в пище "мусор", ведь могут быть отравления.

Козерог

Козерогам лучше провести время на свежем воздухе и поговорить с родными людьми. Есть высокие шансы, что удастся достичь согласия в вопросе, который давно не давал покоя.

Водолей

Вас ожидает очень насыщенный день, поэтому запаситесь энергией заранее. Постарайтесь хотя бы несколько минут уделить тому занятию, которое добавляет вам уверенности в себе.

Рыбы

Беритесь за громоздкую работу. Не ждите, что все конфликты решатся легко и быстро.

Как сообщал УНИАН, названы три знака Зодиака, которых все обожают.

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