Гороскоп на понедельник, 3 августа: что ждет Львов, Стрельцов, Козерогов и другие знаки Зодиака

3 августа обрадует не всех знаков Зодиака.

Астролог Павел Глоба рассказал, что 3 августа повезет не всем знакам Зодиака.

Козерогам стоит быть осторожными, передает slovofraza.

Овен

Завтра в вас может проснуться настоящий жор. При этом внимательно следите за тем, что вы едите.

Телец

В понедельник вам следует больше времени уделить себе и своей жизни.

Близнецы

Близнецам стоит справляться с уроками судьбы с улыбкой на лице. Для этого у вас достаточно мудрости.

Читайте такжеТри знака Зодиака вскоре ждет денежное изобилие - астрологи

Рак

Понедельник поможет вам понять, каких ошибок избежать, чтобы неделя прошла удачно. Включайте весь свой энтузиазм.

Лев

Этот день для Львов пройдет стабильно и не сулит вам ничего плохого.

Дева

Вашим любимым сейчас нужна поддержка. Если у вас есть вторая половинка, то постарайтесь не ревновать ее. Больше доверия и все будет хорошо.

Весы

Вам следует заняться какими-то новыми делами. Постарайтесь забыть прошлые обиды и прожить день так как хочется вам.

Скорпион

Вас ждет финансовая прибыль, но получите вы ее не сразу.

Стрелец

В этот день вам не стоить спорить с родными. Если важных дел на понедельник вы не запланировали, то лучше посвятите время своему хобби.

Козерог

Будьте осторожны с искушениями. Предложения даже от близкого человека могут оказаться небезопасными.

Водолей

Проведите этот день в гармонии с собой и природой. Погуляйте в парке или подумайте о планах.

Рыбы

Не принимайте слишком поспешные решения в романтической сфере, сначала подумайте о последствиях.

Как сообщал УНИАН, астролог составила гороскоп на неделю 3-9 августа.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram