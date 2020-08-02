Гороскоп на понедельник, 3 августа: что ждет Львов, Стрельцов, Козерогов и другие знаки Зодиака
Астролог Павел Глоба рассказал, что 3 августа повезет не всем знакам Зодиака.
Козерогам стоит быть осторожными, передает slovofraza.
Овен
Завтра в вас может проснуться настоящий жор. При этом внимательно следите за тем, что вы едите.
Телец
В понедельник вам следует больше времени уделить себе и своей жизни.
Близнецы
Близнецам стоит справляться с уроками судьбы с улыбкой на лице. Для этого у вас достаточно мудрости.
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Рак
Понедельник поможет вам понять, каких ошибок избежать, чтобы неделя прошла удачно. Включайте весь свой энтузиазм.
Лев
Этот день для Львов пройдет стабильно и не сулит вам ничего плохого.
Дева
Вашим любимым сейчас нужна поддержка. Если у вас есть вторая половинка, то постарайтесь не ревновать ее. Больше доверия и все будет хорошо.
Весы
Вам следует заняться какими-то новыми делами. Постарайтесь забыть прошлые обиды и прожить день так как хочется вам.
Скорпион
Вас ждет финансовая прибыль, но получите вы ее не сразу.
Стрелец
В этот день вам не стоить спорить с родными. Если важных дел на понедельник вы не запланировали, то лучше посвятите время своему хобби.
Козерог
Будьте осторожны с искушениями. Предложения даже от близкого человека могут оказаться небезопасными.
Водолей
Проведите этот день в гармонии с собой и природой. Погуляйте в парке или подумайте о планах.
Рыбы
Не принимайте слишком поспешные решения в романтической сфере, сначала подумайте о последствиях.
Как сообщал УНИАН, астролог составила гороскоп на неделю 3-9 августа.
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