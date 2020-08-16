Гороскоп на 17 августа: что ждет завтра каждый знак Зодиака

17 августа уделите время родным

Астрологи составили гороскоп на 17 августа 2020 года. В этот день вам стоит уделить время родным и близким.

А также займитесь творчеством, передает slovofraza.

Овен

В понедельник вам стоит заняться творчеством. Запишитесь на языковые курсы, например. А вечер посвятите себе.

Телец

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Не делайте то, чего не хотите. Лучше уделите внимание тому, что приносит вам удовольствие. Вечер посвятите себе.

Близнецы

Вас ожидает много общения, как со старыми знакомыми, так и с новыми людьми.

Рак

Вам стоит уделить время для решения рабочих вопросов. Вечером устройте романтический вечер со своей второй половинкой.

Лев

Старайтесь быть более самостоятельными и налаживайте отношения с людьми, чья помощь вам еще понадобится.

Дева

Постарайтесь обойтись без посторонней помощи. Вас ждет успех как на работе, так и на любовном поприще.

Весы

Вам стоит начать активно действовать. И у вас все получится. Но будьте внимательны, так как недоброжелатели могут вас атаковать.

Скорпион

Не тяните с решением важных вопросов. Будьте активны и получите хороший результат. Возможны новые романтические знакомства, которые впрочем, ничем серьезным не закончатся.

Стрелец

Вам стоит начать двигаться вперед, а не тратить время впустую. Вас ждут приключения.

Козерог

Начните реализовывать те дела, которые давно откладывали. Новые знакомства окажутся очень приятными и перспективными. Также вам не стоит совершать дорогие покупки.

Водолей

Вам не стоит бурно реагировать на все происходящее. Продумывайте все свои шаги наперед и идите к цели. Будьте более внимательными к тем, кто вам дорог.

Рыбы

Старайтесь решать все возникшие сегодня вопросы самостоятельно. Во-первых, вы и сами сможете со всем справиться, а во-вторых – вы потом будете очень горды собой за полученный результат.

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Автор: Диана Могилевич