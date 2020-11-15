16 ноября стоит оберегаться от негативных эмоций.

Известный астролог Павел Глоба составил гороскоп на 16 ноября для всех знаков Зодиака.

Об этом сообщает slovofraza.com.

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Овен

Завтра вам лучше заняться тем, что повышает самооценку. При этом день будет трудным, вы потратите много сил.

Телец

Этот день сулит вам новые партнерские связи. Вечер посвятите расслаблению.

Близнецы

У вас есть тайный недоброжелатель, и именно сегодня вы сможете его разоблачить. Стоит быть чуточку внимательнее. Также вам следует завершить все дела.

Рак

Вас ждет приятный сюрприз, которые перевернет вашу жизнь.

Лев

Вам пора вспомнить о себе и своем доме. Наведите порядок там, а затем беритесь за работу.

Дева

Сегодня день огорчит лишними убытками. Но, если грамотно со всем разобраться, можно выйти из проблем очень быстро.

Весы

Займитесь творчеством. Например, напишите картину.

Скорпион

Сконцентрируйтесь на каком-то одном проекте. Именно он принесет вам желаемый результат и прибыль.

Стрелец

Найдите баланс между работой и отдыхом. От этого будет зависеть ваш жизненный успех и здоровье.

Козерог

На любовном фронте особых волнений звезды не предсказывают. Просто проводите больше времени с теми, кого любите. Судьбоносных знакомств ждать не стоит.

Водолей

Вас ждет успех. Но от него будет зависеть ваше будущее.

Рыбы

Маленькие проблемы могут перерастать в большие, если вы пустите все на самотек.

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Автор: УНИАН