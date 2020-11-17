Металлический Бык - олицетворение надежности, а значит, цениться будут такие качества характера: терпение, сдержанность и ответственность.

Близится 2021-й год, который пройдет под знаком белого металлического Быка. Стихия следующего года - Земля, и это время, по мнению астрологов, будет более спокойным, чем 2020 год.

Об этом пишет slovofraza.

Характеристика Быка по восточному гороскопу

Символ года - белый металлический Бык - спокоен и консервативен. Он ценит трудолюбие, честность и семейные узы. И обязательно поможет трудолюбивым людям воплотить их планы в жизнь.

Металлический Бык - олицетворение надежности, а значит, цениться будут такие качества характера: терпение, сдержанность и ответственность.

Это также хороший год для укрепления и развития отношений. Белый Бык ценит тех, кто не отворачивается от просьб близких. Повезет и тем, кто нацелен создать семью - символ года поможет обрести вторую половинку.

Чего ждать в 2021 году

Работы в 2021 году будет много, и тем, кто честно трудится, Бык обязательно поможет взобраться по карьерной лестнице, наладить бизнес, выгодно вложить сбережения и в целом получить хорошее вознаграждение за проделанную работу.

С финансовой стороной жизни все будет складываться удачно. Повезет тем, кто желает накопить или заработать на недвижимость, приобретение автомобиля.

С точки зрения эмоций год будет спокойным. Суеты и спешки нужно избегать, чтобы не попасть в немилость хозяина года. Удачным будет год и для деловых встреч, дружеских отношений и поиска истинной пары.

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Автор: УНИАН