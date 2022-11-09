Астрологи уверяют, что эти женщины не отличаются особым умом.

Астрологи отмечают, что на ум человека влияет и его имя. Есть имена, делающие свою обладательницу умной женщиной, а есть наоборот. Как лучше не называть девочку, чтобы она не была глупой - читайте далее.

Александра

Эксперты говорят, что Александры обладают сильной энергетикой, однако им не хватает сил, чтобы добиваться больших высот. Поэтому они предпочитают прикидываться глупышками, чтобы окружающие делали им поблажки и всячески помогали. Не всегда это у них получается, однако какой-то успех в этом деле они все же имеют.

Валентина

Имя Валентина дает своей обладательнице очень мощную любовную энергетику. Поэтому чаще всего эти девушки встречаются с успешными мужчинами, готовыми ради них на любой подвиг. А вот чего-то в этой жизни добиться самостоятельно Валентины не способны, ведь им не хватает сдержанности и хитрости.

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Юлия

Эти девушки часто совершают разного рода глупости, и то только потому, что им все сходит с рук. Они привыкли чувствовать себя безнаказанными, поэтому делают все, что им заблагорассудится. Окружающие часто осуждают этих девушек и прекращают с ними всяческое общение. Однако не стоит рассчитывать на то, что Юлия изменится.

Ангелина

Женщины, рожденные с этими именами, очень капризные. Они уверены, что могут добиться желаемого просто топнув ножкой. Вот только не всегда так получается, поэтому они вынуждены хоть как-то выживать самостоятельно. Они не добиваются успеха ни в карьере, ни в личной жизни, потому что вся их энергия уходит на страдания из-за того, что им ничего не падает с неба.

Марина

Таких женщин называют обезумевшими. Ведь они готовы любого снести на своем пути. Но Марины забывают, что жизнь - это нахождение в социуме. К тому же эти дамы часто совершают необдуманные поступки, которые очень обижают их близких. И пока они не научатся корретно вести себя с людьми, ничего хорошего в их жизни не будет.

Напомним, мужчины с какими именами уязвимы перед черной магией.

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