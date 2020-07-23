Глоба: у трех знаков Зодиака в августе сбудутся все мечты
Популярный астролог Тамара Глоба предсказала большую белую полосу в жизни представителей трех знаков Зодиака.
В целом тяжелых испытаний август не принесет, наоборот: подарит приятные новости, а представителям трех знаков – головокружительный успех, пишет МК.
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Лев
Львы в августе получат самые большие почести. Возможно, именно конец лета станет для вас самым счастливым месяцем, когда все карты окажутся у вас в руках. Астролог рекомендует быть внимательнее к окружению − за спиной может прятаться завистник.
В остальном месяц будет удачным: пойдет вверх карьера, а в семье будет царить идиллия.
Скорпион
Астролог предсказывает Скорпионам мощный денежный поток, деньги будут литься как из рога изобилия.
Мало для кого это станет случайностью: вы давно шли к своей цели, и в августе труды начнут приносить щедрые плоды. Гороскоп обещает им хорошие перспективы в карьере и успех в любых делах, которые касаются малого и среднего бизнеса.
Козерог
Козерогам не будет равных в коммуникации: ваше обаяние поможет решить любые проблемы на работе. Успех ждет и во взаимоотношениях с противоположным полом. Козероги смогут освободиться от оков и добиться расположения важных для них людей.
Ранее астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которым сказочно повезет на этой неделе.
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