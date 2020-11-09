Звезды на этой неделе будут менять свое настроение, поэтому придется смотреть в оба.

Известный астролог Павел Глоба рассказал, кого из знаков Зодиака будут преследовать неудачи на этой неделе.

Об этом пишет slovofraza.

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Самым опасным днем для Близнецов станет 11 ноября. В этот день желательно бороться с токсичными настройками, ведь они программируют нас на поражение. Сейчас идеальное время для исправления досадных ошибок прошлого. Если настали не самые лучшие времена в любви, это знак того, что пришла пора возвращаться к романтике. Для поиска второй половинки время не самое лучшее. Таким Близнецам лучше сфокусироваться лишь на делах.

Стрелец

Когда у вас внезапно начнут рушиться планы, не стоит переживать, особенно 10 числа — в самый опасный день недели. Павел Глоба советует не допускать сильных переутомлений. Это главное условие сохранения гармонии в жизни.

Водолей

Неблагоприятный день недели для Водолеев — 10 ноября. В этот день возможен энергетический спад, потеря сил и настроения.

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Автор: УНИАН