Повезет в любви и финансах: астрологи назвали три знака Зодиака - главных счастливчика июля

Для Тельцов наступает очень благоприятное время, но только в любовной сфере.

Гороскоп на июль поможет сделать самый жаркий месяц лета еще и самым позитивным и удачливым.

Следуйте советам астрологов, чтобы преуспеть во всех сферах жизни и понять, как добиться успеха, пишет slovofraza.

Телец

Читайте такжеАстролог назвала знаки Зодиака, чьи мечты сбудутся уже в июлеДля Тельцов наступает очень благоприятное время, но только в любовной сфере. Это будет идеальный месяц для любви, романтики, флирта, общения с близкими. Стоит попробовать найти вторую половинку или попросить прощения у любимого человека за недавние обиды и неурядицы. Это волшебное время общения и взаимопомощи. Что касается денег и работы, то тут не все так радужно. Чтобы сразу стабилизировать ситуацию, важно в первых числах июля сделать уборку. Примерно 19-20 июля обстановка резко улучшится. Можно будет начинать новые дела и совершать крупные покупки.

Козерог

Пришло время менять свою жизнь самым кардинальным образом. Это касается работы, увлечений, а также места, где живут Козероги. Можно сделать перестановку мебели в доме, сделать долгожданный ремонт, генеральную уборку, провести ревизию вещей. Также астрологи отмечают, что месяц идеален для смены имиджа. Можно поменять прическу, обновить гардероб. То же самое касается и работы. Если текущее место работы не устраивает, сейчас идеальное время, чтобы найти что-то новое. Главное — взвесить все за и против, не торопиться с выбором. Внутренний настрой очень важен в июле, ведь сомнения рождают проблемы.

Стрелец

У Стрельцов наступает время, когда полезно полагаться на интуицию. Очень важно слушать голос сердца в непростых ситуациях. Главное, чтобы эмоциональное состояние Стрельцов было стабильным, ведь в нервных ситуациях шестое чувство, бывает, дает сбой. Самым удачным временем в июле будет период с 9 по 20 число. Звезды в это время будут наиболее созидательными, поэтому астрологи не советуют бездельничать в эти дни. Нужно стараться воплощать мечты в реальность, приобретать новые навыки, знакомиться с людьми. Любовь и работу лучше разъединить. Свидания и ромнатика будут полезными лишь на выходных.

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