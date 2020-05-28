Составлен топ главных пессимистов среди знаков Зодиака

Астрологи выделили четыре знака-пессимиста.

Некоторые люди просто не могут жить без грусти, нытья и веры в безрадостное будущее.

Кто же чаще всего отличается склонностью к унынию? Есть такие! Вот топ-4 главных зодиакальных пессимиста, пишет MixNews.

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Скорпион

Представители этого знака Зодиака – из той категории людей, которые питаются отнюдь не только положительными эмоциями. Переживания со знаком минус им также необходимы в жизни, да и вообще их очень интересует темная сторона окружающей действительности. Так что стакан у них всегда наполовину пуст и каждого человека они считают за негодяя, пока он не докажет обратное.

Рыбы

Мечтательные и ранимые натуры, представители этого знака Зодиака могут уйти в себя и подолгу пребывать в депрессивном состоянии всякий раз, когда реальный мир идет вразрез с миром их иллюзий. Особенно частой причиной их депрессивных состояний является поведение других людей, которых они чересчур идеализируют. С Рыбами нужно быть очень аккуратным, чтобы не ранить их чувств.

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Водолей

Водолеи обычно соглашаются со знаменитым афоризмом Раневской: «оптимизм – это недостаток информации». Все-таки, чтобы быть до конца оптимистом – нужно в какой-то степени смотреть на мир сквозь розовые очки, а этого Водолеи сделать как раз не могут. Они слишком хорошо осведомлены о реальном положении вещей.

Рак

Как и все другие представители водных знаков, Раки порой бывают чересчур чувствительны и эмоциональны. Они умеют прощать и надеяться на лучшее, но если их надежды кто-то вероломно разрушит, все – пиши пропало. Душевная травма надолго может оставить их совершенно опустошенными.

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