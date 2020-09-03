По мнению астролога, Близнецам грозит предательство близких друзей.

Астролог Влад Росс прогнозирует, что в сентябре 2020 года знак Зодиака Близнецы окажется в числе главных неудачников месяца.

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Близнецы могут столкнуться с изменой и предательством, рассказал эксперт "Главреду".

По мнению астролога, Близнецам грозит предательство близких друзей, также велика вероятность того, что у Близнецов испортятся отношения с деловыми партнерами.

"…Также не исключено, что против них будут затеваться судебные тяжбы. Сложные ситуации неотвратимы, потому Близнецам крайне важно с помощью мирных переговоров улаживать любой конфликт, иначе это чревато тем, что на них подадут в суд…", – говорит Росс.

Отметим, ранее астролог назвал знак Зодиака, у которого в сентябре наступит идеальный период в отношениях с любимыми.

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Автор: УНИАН