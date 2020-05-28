В первой декаде июня у Тельцов ожидается рост бытовых проблем.

Астрологи назвали главных "неудачников" июня по знаку Зодиака.

Об этом пишет slovofraza.

Телец

Читайте такжеАстрологи назвали самых привлекательных женщин по знаку ЗодиакаВ первой декаде июня у Тельцов ожидается рост бытовых проблем. У них есть духовные причины, с которыми придется бороться, чтобы предотвратить появление таких неурядиц. Начало месяца астрологи советуют проводить с близкими людьми. Нужно больше общаться, чаще вместе отдыхать и идти друг другу навстречу во всем. Остальные два десятка дней звезды и планеты помогут провести в максимальной занятости делами по работе. Также ночные светила подскажут верный путь в любви всем, кто находится в активном поиске второй половинки. Это прекрасное время для свиданий, любовных признаний, мимолетных романов и знакомств.

Стрелец

В первые дни июня у Стрельцов могут пробудиться их худшие черты характера. До затмения 5 числа стоит проявлять как можно меньше негативных эмоций по отношению к окружающим. До этого дня включительно Стрельцов могут посещать депрессивные мысли. Также есть вероятность того, что Стрельцы станут более ранимыми, мягкими и чувствительными.

До 20 июня обстановка во всех сферах нормализуется. Звезды и планеты принесут Стрельцам много добра и позитива, удачи и успеха. 21 числа вновь будет затмение, которое поменяет энергетический фон на более негативный. В поведении Стрельцов может появиться неуравновешенность. Также велика вероятность обострения страхов и комплексов.

Водолей

У каждого Знака Зодиака есть свои пороки и слабости. В первые пару недель июня обострятся отрицательные стороны Водолеев. Они станут причиной некоторых неудач и срывов планов. Могут также участиться скандалы и ссоры. Стоит проявлять особую осторожность в дальних поездках и в целом быть осмотрительнее в качестве водителя и пешехода. Во второй половине месяца энергетические запасы Водолеев начнут резко пополняться. Это благоприятно отразится на заработках, любви, домашних делах. В общении с окружающими на протяжении всего июня Водолеям стоит проявлять больше гибкости. Если идти на компромиссы, можно будет выбить для себя наилучшие условия. Война до добра не доведет.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram