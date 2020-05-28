Астрологи назвали главных "неудачников" июня по знаку Зодиака
Астрологи назвали главных "неудачников" июня по знаку Зодиака.
Об этом пишет slovofraza.
Телец
Читайте такжеАстрологи назвали самых привлекательных женщин по знаку ЗодиакаВ первой декаде июня у Тельцов ожидается рост бытовых проблем. У них есть духовные причины, с которыми придется бороться, чтобы предотвратить появление таких неурядиц. Начало месяца астрологи советуют проводить с близкими людьми. Нужно больше общаться, чаще вместе отдыхать и идти друг другу навстречу во всем. Остальные два десятка дней звезды и планеты помогут провести в максимальной занятости делами по работе. Также ночные светила подскажут верный путь в любви всем, кто находится в активном поиске второй половинки. Это прекрасное время для свиданий, любовных признаний, мимолетных романов и знакомств.
Стрелец
В первые дни июня у Стрельцов могут пробудиться их худшие черты характера. До затмения 5 числа стоит проявлять как можно меньше негативных эмоций по отношению к окружающим. До этого дня включительно Стрельцов могут посещать депрессивные мысли. Также есть вероятность того, что Стрельцы станут более ранимыми, мягкими и чувствительными.
До 20 июня обстановка во всех сферах нормализуется. Звезды и планеты принесут Стрельцам много добра и позитива, удачи и успеха. 21 числа вновь будет затмение, которое поменяет энергетический фон на более негативный. В поведении Стрельцов может появиться неуравновешенность. Также велика вероятность обострения страхов и комплексов.
Водолей
У каждого Знака Зодиака есть свои пороки и слабости. В первые пару недель июня обострятся отрицательные стороны Водолеев. Они станут причиной некоторых неудач и срывов планов. Могут также участиться скандалы и ссоры. Стоит проявлять особую осторожность в дальних поездках и в целом быть осмотрительнее в качестве водителя и пешехода. Во второй половине месяца энергетические запасы Водолеев начнут резко пополняться. Это благоприятно отразится на заработках, любви, домашних делах. В общении с окружающими на протяжении всего июня Водолеям стоит проявлять больше гибкости. Если идти на компромиссы, можно будет выбить для себя наилучшие условия. Война до добра не доведет.
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