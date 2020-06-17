Названы слабые стороны разных знаков Зодиака

Знак Девы настолько упорядочен, методичен и правилен, что это порой может превратиться в педантизм и скрупулезность. Но Дева этого видеть не хочет, поскольку считает, что так она стремится к совершенству.

У каждого человека есть определенные сильные стороны, и, конечно же, стороны слабые, которые можно рассматривать как заметные недостатки, не дающие ему быть более совершенной личностью.

Астрологи назвали слабые стороны разных знаков Зодиака, пишет slovofraza.

Овен

Читайте такжеЧетырем знакам Зодиака звезды в июне приготовили судьбоносную встречу - астрологХотя этот знак имеют странную склонность к дискуссиям ни о чем, он никогда не может противоречить близким ему людям. Овен способен мастерски ввязываться в абсолютно пустые споры без малейшего намёка на конструктив, но он всегда уступит человеку, которого любит, поскольку просто хочет сделать тому приятное.

Телец

Что связано со вторым зодиакальным знаком? Конечно, упрямство. Телец будет упорствовать как сумасшедший, даже если он знает, что в конечном итоге пострадает или что-то потеряет. Он никогда не сдается, но и не умеет принимать поражение, хотя сам же стал его причиной.

Близнецы

Они известные болтуны, и их практически невозможно заставить замолчать. Этот знак склонен считать, что их острого языка вполне достаточно, чтобы выйти победителем из всех конфликтов. Конечно, это не тот случай, но самый большой недостаток Близнецов заключается в том, что они не умеют признать, что одной повышенной коммуникабельности для этого мало.

Рак

Будучи одним из самых чувствительных и эмоциональных знаков, Ракам необходимо постоянно выражать свои чувства и ощущения. Не имеет значения, позитивны они или нет, важны или нет, уместны или нет… Рак никогда не перестает говорить о том, что он чувствует, и чувства меры у него в этом нет!

Лев

У Льва очень высокое мнение о самом себе, и они порой склонны полностью игнорировать окружающих, концентрируясь только на своей любимой персоне. Хотя этот знак не настолько эгоцентричен, как кажется, он все же слишком углублен в собственные дела и не умеет абстрагироваться и оглянуться вокруг.

Дева

Читайте такжеАстролог назвала четыре знака Зодиака, которые разбогатеют уже в этом месяцеСамый большой плюс Девы может стать и её самым большим недостатком. Этот знак настолько упорядочен, методичен и правилен, что это порой может превратиться в педантизм и скрупулезность. Но Дева этого видеть не хочет, поскольку считает, что так она стремится к совершенству.

Весы

Люди, рожденные под знаком Весов, ищут равновесия в своей жизни и хотят наслаждаться им независимо от того, чего это будет им стоить. Поэтому они часто предпочитают притворяться, что все в порядке, а не пытаться внести ясность в ситуацию. Они избегают конфронтации до такой степени, что предпочтут исчезнуть, но только не обострять отношения.

Скорпион

Когда его близкие находятся в опасности, он готов сделать буквально всё возможное и невозможное, чтобы защитить их. Причем порой их сила любви и заботы может быть столь колоссальной, что её трудно вынести. Они не умеют быть в этом плане сдержанными и могут буквально задушить своими чувствами.

Стрелец

Даже несмотря на то, что этот знак обожает приключения, Стрелец никогда не попадет в ситуацию, о которой у него будет недостаточно информации. Вместо того чтобы действовать спонтанно, он предпочтет вооружиться планом и принять верные решения. Стрелец не умеет правильно воспринимать жизненные сюрпризы (любого рода) и реагирует на них с гневом и возмущением.

Козерог

Он переберет в голове минимум 20 идей, прежде чем принимать решение. Больше всего Козерогу не хватает умения взаимодействовать с другими людьми и достигать компромиссов. Он может прислушиваться к советам и выражать благодарность, но, в конце концов, всё равно всё сделает по-своему.

Водолей

Этот самый интуитивный из всех знаков часто увлекается собственными предчувствиями и уделяет слишком много внимания несущественным вещам. Водолей считает, что он самый уникальный, и ни за что на свете вы его в этом не разубедите. Хотя в целом ему было бы полезно уделять больше внимания окружающим.

Рыбы

Люди-Рыбы могут казаться легковерными и немного безалаберными, хотя порой это может быть ложным восприятием. Хотя они склонны прощать обиды и жить в мире со всеми, они никогда не забывают о плохом, и при подходящей ситуации Рыбы не сумеют совладать с собой и наверняка захотят отомстить.

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