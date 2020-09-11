Для Овнов эти выходные станут периодом релакса. Посвятите это время себе и только себе.

Выходные 12 и 13 сентября выпадают на 25-й лунный день, который продлится двое суток.

С энергетической точки зрения это достаточно сложное время, в течение которого желательно максимально дистанцироваться от неприятных людей, пишет ТСН. Однако будут и те, кому повезет даже в этот непростой период.

Овен

Для Овнов эти выходные станут периодом релакса. Посвятите это время себе и только себе. Отправляйтесь в СПА или даже на кратковременный отдых. Внимание к себе и своим потребностям позволит вам перезарядиться и накопить силы для новых смелых вызовов.

Близнецов на выходных ждет неожиданная прибыль. Это может быть долг, о котором вы давно забыли, или внезапно выстреливший проект, приносящий доход. Поскольку эти деньги дадутся вам легко, имеет смысл потратить из на удовольствия.

Лев

Львам может открыться некая тайна, касающаяся их ближайшего будущего. Причем придут эти сведения к представителям знака во сне, поэтому им необходимо запоминать все, что приснится им в это время, а затем тщательно анализировать и разгадывать смысл увиденного.

Дева

Девам, давно пытающимся найти квартиру или дачу своей мечты, повезет отыскать именно такой объект. Соглашайтесь на все просмотры и хватайтесь за любые шансы. Даже в груде пепла вы умудритесь отыскать свой бриллиант.

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Автор: УНИАН